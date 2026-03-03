Sport acerta venda do zagueiro Chico ao Hapoel Tel Aviv, de Israel, por cerca de R$ 1,5 milhão

Zagueiro Chico em ação pelo Sport (Rafael Vieira/FPF)

O Sport oficializou a venda definitiva do zagueiro Chico ao Hapoel Tel Aviv, de Israel. O defensor, que já atuava no clube israelense por empréstimo, teve a transferência concretizada em acordo anunciado pelo Leão nesta terça-feira (3).

Pelo acordo firmado, o Sport receberá 290 mil dólares (cerca de R$ 1,5 milhão na cotação atual) pela transferência definitiva. O pagamento será realizado pelo Hapoel Tel Aviv em até 15 dias, conforme estabelecido em contrato. Além do valor imediato, o Leão manteve 15% dos direitos econômicos do jogador, garantindo participação em uma eventual venda futura.

Chico tinha contrato com o Sport até o fim da atual temporada. A partir de junho, o jogador poderia assinar um pré-contrato com qualquer equipe e deixar a Ilha do Retiro sem gerar compensação financeira ao clube. Diante desse cenário, a diretoria rubro-negra optou por antecipar a negociação para assegurar retorno econômico e evitar a saída gratuita do atleta.

Passagem na Ilha do Retiro

Formado nas categorias de base rubro-negras, Chico atuou em mais de 150 partidas pelo Leão e defendeu o clube por mais de 15 anos. Nesse período, conquistou quatro títulos do Campeonato Pernambucano e participou de dois acessos à Série A do Campeonato Brasileiro (2019 e 2024). Em 2023, chegou a ser emprestado ao Novorizontino.

Na temporada passada, com a camisa do Sport, o defensor atuou em 28 partidas, a maioria como titular. No entanto, perdeu espaço no time principal.