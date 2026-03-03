Copa do Nordeste 2026: confira os grupos de Sport e Retrô

A Copa do Nordeste tem início previsto para o dia 25 de março e final marcada para 7 de junho

Troféu da Copa do Nordeste (MAURÍCIA DA MATTA / CBF)

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realizou, na tarde desta terça-feira (3), na sede da entidade, no Rio de Janeiro, o sorteio que definiu os grupos da Copa do Nordeste.

A competição tem início previsto para o dia 25 de março e final marcada para 7 de junho. A principal novidade é o novo formato do torneio, que deixa de contar com a fase preliminar e amplia a fase principal.

Além disso, o campeonato será disputado exclusivamente no primeiro semestre, começando apenas após o encerramento dos Campeonatos Estaduais. A edição 2026 da Copa do Nordeste terá transmissão do SBT, da SportyNet e do Canal do Benja.

Equipes pernambucanas

O Sport está no Grupo C da Copa do Nordeste, ao lado de Ceará, América-RN, Imperatriz e Ferroviário.

Já o Retrô integra o Grupo D, junto com Fortaleza, ABC, Maranhão e Jacuipense.

Grupos da Copa do Nordeste 2026:



Grupo A

Vitória

ASA

Sousa

Itabaiana-SE

Fluminense-PI



Grupo B

Juazeirense-BA

CRB

Botafogo-PB

Confiança

Piauí



Grupo C

Ceará

Sport

América-RN

Imperatriz-MA

Ferroviário



Grupo D

Fortaleza

Retrô

ABC

Maranhão

Jacuipense-BA

Novo formato



Ao todo, 20 clubes foram divididos em quatro grupos com cinco equipes cada: A, B, C e D. Os confrontos da primeira fase acontecerão entre grupos cruzados:

Grupo A x Grupo B

Grupo C x Grupo D

A fase de grupos será disputada em turno único, com cinco rodadas. Cada equipe fará cinco partidas. Os clubes dos Grupos A e C terão três jogos como mandantes e dois como visitantes.

Ao fim da primeira fase, os dois melhores de cada grupo avançam às quartas de final, que serão disputadas em jogo único. Os confrontos serão definidos da seguinte forma:

1º do Grupo A × 2º do Grupo C

1º do Grupo B × 2º do Grupo D



1º do Grupo C × 2º do Grupo A



1º do Grupo D × 2º do Grupo B

A partir das semifinais, os duelos passam a ser realizados em partidas de ida e volta, assim como a final. A segunda partida será na casa da equipe de melhor campanha.