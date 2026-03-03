Sport anuncia o zagueiro Zé Marcos, já regularizado para estreia na Copa do Brasil

Defensor de 28 anos assinou até o fim da temporada 2026 e chega com experiência recente na Série A

Zé Marcos, zagueiro do Sport (Paulo Paiva/ SCR)

O Sport ganhou um reforço para o sistema defensivo e já pode contar com ele imediatamente. Regularizado e com nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol, o zagueiro Zé Marcos está à disposição para estrear no primeiro compromisso do Leão na Copa do Brasil.

Aos 28 anos, o defensor assinou contrato até o fim da temporada de 2026 e já está integrado aos trabalhos com o elenco rubro-negro.

Natural de Americana-SP, Zé Marcos acumula experiência recente na Série A do Campeonato Brasileiro. Disputou as duas últimas edições da competição: primeiro pelo Juventude, clube pelo qual conquistou o acesso em 2023, e depois pelo Vitória, onde, na temporada passada, figurou entre os dez defensores com mais interceptações da Série A, somando 146 no torneio.

Em 2025, atuou em 41 jogos somando Brasileirão, Copa Sul-Americana, Copa do Nordeste e Campeonato Baiano.

O Sport Club do Recife anuncia oficialmente a contratação do zagueiro Zé Marcos, que assinou contrato até o final desta temporada de 2026. Vamos juntos: https://t.co/nPEoKp3kop pic.twitter.com/WqcVzShyeG — Sport Club do Recife (@sportrecife) March 3, 2026

Carreira

Revelado pelo Athletico Paranaense, o zagueiro também teve passagens por Juventude, Vitória, Avaí e Criciúma no futebol brasileiro, além de experiências internacionais no Estrela Vermelha e no Rad Beograd, da Sérvia, e no OFK Grbalj, de Montenegro. No início da carreira, integrou a Seleção Brasileira de base e disputou o Mundial Sub-17 do Chile, em 2015.

Na chegada à Ilha do Retiro, o defensor destacou a motivação para vestir a camisa rubro-negra.

“Chegar ao Sport é um motivo de orgulho e honra. É um grande desafio para mim e para a minha carreira. Estou muito feliz, ansioso para ver este estádio cheio e fazer um grande ano com os meus companheiros, buscando realizar todos os nossos objetivos na temporada.”