Roger Silva celebra meta alcançada com vaga na final, mas garante: "Agora vamos em busca do título"

Roger Silva, técnico do Sport (Paulo Paiva/Sport)

O Sport vai disputar a final do Campeonato Pernambucano de 2026. Após eliminar o Retrô nas semifinais, vencendo as duas partidas por 1 a 0 e 3 a 2, o Leão da Ilha garantiu vaga na decisão contra o Náutico. Após a partida, o técnico Roger Silva afirmou que o objetivo do rubro-negro no Pernambucano foi alcançado, mas que agora o Sport vai em busca do título.

Em entrevista coletiva após a classificação, o técnico Roger Silva destacou que alcançar a final do estadual era uma das metas do time pernambucano para a temporada.

"Estou muito feliz. Quando cheguei aqui no dia 26 o projeto era estar na final. Na primeira coletiva que eu falei, eu disse que iríamos brigar para botar o Sport na final. A final garante vaga em competições importantes de 2027, traz de volta um carinho do torcedor, uma confiança de que podemos fazer um bom trabalho, então estou muito feliz com isso", afirmou Roger Silva.

O treinador também ressaltou o peso da classificação para o time do Sport e para a relação com a torcida. Segundo ele, além da vaga em competições nacionais na próxima temporada, a presença na decisão fortalece a confiança no trabalho que vem sendo desenvolvido.

Apesar da satisfação pelo objetivo inicial alcançado, o técnico rubro-negro deixou claro que tem uma nova para o Pernambucano, levantara a taça.

"Estou muito satisfeito, porque o projeto era esse, estar na final. Agora precisamos buscar esse título e, para minha carreira individual, é especial estar em uma equipe desse tamanho e poder fazer uma final de campeonato. É muito gratificante para nós", disse o técnico do Leão.

O primeiro jogo da final acontece no próximo domingo (01), com mando rubro-negro, enquanto a partida decisiva será no domingo seguinte (08), com mando alvirrubro.