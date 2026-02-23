Final do Pernambucano: mando de campo no jogo de ida contra o Náutico está sendo tratado pela presidência do Sport

A FPF quer que as partidas sejam realizadas na Arena de Pernambuco, mas quem decide são os finalistas

Ilha do Retiro, estádio do Sport (Rafael Vieira)

Sport e Náutico vão disputar a final do Campeonato Pernambucano nos dois próximos domingos (1º e 8 de março), com o primeiro jogo com mando do Leão e o segundo do Timbu, que teve a melhor campanha da primeira fase. Apesar da definição dos dias, os locais das partidas seguem indefinidos.

No lado alvirrubro, o treinador do Náutico, Guilherme dos Anjos, afirmou após a classificação diante do Santa Cruz que "espera jogar na Ilha do Retiro e nos Aflitos", indicando preferência pelos dois clubes atuarem em suas casas.

Já no Sport, o tema está sendo conduzido diretamente pela presidência do clube. Em contato com a reportagem do Diario de Pernambuco, o executivo de futebol rubro-negro, Italo Rodrigues, deixou claro que o departamento de futebol não está à frente das tratativas e que o foco está exclusivamente na preparação para a decisão, independentemente do local da partida.

"Isso será tratado pela presidência do clube, nós do futebol iremos focar no jogo independentemente do local", disse Italo.

O QUE QUER A FEDERAÇÃO

A Federação Pernambucana de Futebol (FPF) quer que os dois jogos aconteçam na Arena de Pernambuco. Porém, o presidente da entidade, Evandro Carvalho, afirmou que os clubes é que vão decidir.

Vale lembrar que, se os jogos forem realizados na Arena, as duas torcidas poderão comparecer às partidas. Em caso de confrontos na Ilha do Retiro e nos Aflitos, apenas os torcedores do clube mandante poderão estar presentes, conforme está sendo realizado nos clássicos mais recentes.

NÁUTICO

Em entrevista coletiva após a classificação na semifinal, o técnico Guilherme dos Anjos comentou sua preferência pelos locais das finais, que serão disputadas em dois jogos. O comandante alvirrubro externou preferir partidas nas casas de Náutico e Sport, ao invés de duelos na Arena de Pernambuco.

“Eu deixo isso mais para a comunicação do clube, uma comunicação institucional. Vai ser uma discussão política natural de onde vão ser os jogos. Espero sim poder jogar na Ilha (do Retiro) e depois poder jogar nos Aflitos. São jogos especiais, dois jogos de campos lotados”, externou o treinador.



