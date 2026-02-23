Arena x Aflitos e Ilha: reunião nesta segunda define mando de campo da final do Pernambucano entre Sport e Náutico

Arena Pernambuco, Ilha do Retiro e Aflitos (Rafael Vieira)

O Sport e o Náutico vão disputar a final do Campeonato Pernambucano nos dois próximos domingos (1º e 8 de março). O primeiro jogo terá mando do Leão, enquanto o segundo será do Timbu, que conquistou a melhor campanha na primeira fase. Em entrevista à reportagem do DP Esportes, o presidente da Federação Pernambucana de Futebol (FPF), Evandro Carvalho, confirmou que uma reunião será realizada nesta segunda-feira (23) para definir os mandos de campo da decisão.

O Náutico demonstrou preferência por disputar os jogos em seus domínios. Após a classificação diante do Santa Cruz, o técnico Guilherme dos Anjos afirmou que espera atuar na Ilha do Retiro e nos Aflitos, preservando o mando de campo de cada clube.

No Sport, a decisão está sendo conduzida pela presidência do clube. O executivo de futebol Ítalo Rodrigues esclareceu que o departamento de futebol não participa das negociações, e que o foco do time é a preparação para a final, independentemente do local da partida.

A FPF, por sua vez, deseja que os dois confrontos ocorram na Arena de Pernambuco, garantindo a presença das torcidas de ambos os clubes. No entanto, a entidade respeitará a decisão dos clubes. Caso os jogos aconteçam na Ilha do Retiro e nos Aflitos, somente os torcedores do clube mandante poderão comparecer, seguindo o protocolo dos clássicos mais recentes.

A definição do local deve ser anunciada ainda nesta segunda-feira, fechando os últimos detalhes antes da decisão do Campeonato Pernambucano.