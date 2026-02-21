Autor do gol da vitória do Sport contra o Retrô, Max desabafa: "Tinha que fazer um golzinho"

Max não vinha jogando bem, mas foi decisivo na vitória do Sport por 3 a 2 sobre o Retrô neste sábado (21) pelo Campeonato Pernambucano

Max fez o terceiro gol do Sport contra o Retrô (Paulo Paiva/Sport )

Autor do gol que deu a vitória do Sport por 3 a 2 sobre o Retrô neste sábado (21), resultado que carimbou o passaporte do Leão para a decisão do Campeonato Pernambucano, o meia Max esbanjou alegria após o apito final do árbitro Rodrigo Pereira na Ilha do Retiro. Não à toa. O jogador, contratado ao Cuiabá, não vinha jogando bem com a camisa rubro-negra.

O gol de Max ocorreu aos 42 minutos do segundo tempo, após passe de Zé Roberto. O meia acertou o ângulo do goleiro Paulo Ricardo. Max entrou em campo no segundo tempo, no lugar do uruguaio Carlos de Pena.

"Agradecer a todos os companheiros, presidência. Sabem do meu potencial, da minha capacidade e quero agradecer a Deus por tudo. Estava ansioso hoje, ali no banco, vendo a torcida e como estava o jogo e pensei comigo: 'Hoje não passa, tenho que fazer um golzinho'. Deus honra quem trabalha. E é isso. Somos um time de guerreiros, mesmo sofrendo, não paramos de lutar", afirmou Max.





FINAL

Com a vitória por 3 a 2 sobre o Retrô, o Sport se classificou para a decisão do Campeonato Pernambucano. No placar agregado dos dois jogos das semifinais, o Leão acabou fazendo 4 a 2, já que havia vencido o jogo de ida por 1 a 0 nos Aflitos.

Mas o duelo deste sábado foi longe de ser tranquilo. O Leão abriu o placar com Ramón, mas ainda no primeiro tempo o Retrô virou com Diego Guerra e Luiz Henrique. Esse resultado levava a decisão da vaga para os pênaltis. Mas na etapa final, Marcelo Benevenuto e Max viraram o jogo para 3 a 2 para o Sport.

O adversário do Leão na final sairá do vencedor do confronto entre Náutico e Santa Cruz, que jogam neste domingo (22) nos Aflitos. O Timbu venceu na ida por 1 a 0. O Sport luta pelo tetracampeonato.