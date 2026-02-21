Sport vence Retrô em jogo de duas viradas e avança para a final do Campeonato Pernambucano
Sport venceu o Retrô por 3 a 2 neste sábado (21), na Ilha do Retiro, se classificando para a decisão do Campeonato Pernambucano
Publicado: 21/02/2026 às 18:48
Sport está na final do Campeonato Pernambucano (Paulo Paiva/Sport)
Em uma partida eletrizante, com direito a duas viradas, o Sport venceu o Retrô por 3 a 2 neste sábado (21), na Ilha do Retiro, se classificando para a decisão do Campeonato Pernambucano. No placar agregado dos dois jogos das semifinais, o Leão acabou fazendo 4 a 2, já que havia vencido o jogo de ida por 1 a 0 nos Aflitos.
Mas o duelo deste sábado foi longe de ser tranquilo. O Leão abriu o placar com Ramón, mas ainda no primeiro tempo o Retrô virou com Diego Guerra e Luiz Henrique. Esse resultado levava a decisão da vaga para os pênaltis. Mas na etapa final, Marcelo Benevenuto e Max viraram o jogo para 3 a 2 para o Sport.
O adversário do Leão na final sairá do vencedor do confronto entre Náutico e Santa Cruz, que jogam neste domingo (22) nos Aflitos. O Timbu venceu na ida por 1 a 0. O Sport luta pelo tetracampeonato e também garantiu sua vaga na Copa do Nordeste de 2027.
O JOGO
O técnico do Sport, Roger Silva, foi obrigado a mexer no ataque com a ausência de Barletta, vetado pelo Departamento Médico devido a um desconforto muscular na coxa. Com isso, Iuri Castilho teve a oportunidade de fazer sua estreia com a camisa rubro-negra. No meio de campo, o uruguaio Carlos de Pena ganhou a vaga de Pedro Martins.
No Retrô, o técnico Jamesson Andrade promoveu muitas mudanças. Wesley Junio fechou a linha de três zagueiros ao lado de Dankler e Rayan, enquanto Gustavo ocupou o lado direito. Na frente, Radsley, Diego Guerra e Vagner Love. Fernandinho, mais uma vez, nem figurou no banco de reservas.
Porém, as mudanças não surtiram efeito. Logo aos oito minutos, o Leão abriu o placar. Carlos de Pena cobrou escanteio e o zagueiro Ramón cabeceou com estilo, sem chance para o goleiro Paulo Ricardo: 1 a 0.
Mas quem disse que a Fênix se abalou. Aos 17, em linda cobrança de falta, Diego Guerra acertou a bola no ângulo de Halls: 1 a 1. Filho do presidente do clube, Laércio Guerra, Diego pediu para a torcida do Sport calar a boca, gerando uma pequena celeuma. Ano passado, o meia perdeu o pênalti que deu o título ao rubro-negro na final.
E tinha mais da Fênix, que virou aos 25 minutos. Após rebote de Halls, Luiz Henrique fez o segundo gol do time de Camaragibe. O lance foi checado pelo VAR e confirmado pelo árbitro Rodrigo Pereira. Com o resultado, o jogo estava indo para os pênaltis. A torcida do Sport não perdoou e começou a xingar o goleiro Halls.
O jogo ficou tenso e lá e cá. Aos 36, Iury Castilho acertou bela cabeçada, mas Paulo Ricardo fez grande defesa. O Retrô respondeu aos 40, em chute de Radsley que levou muito perigo. Nos acréscimos, Ramón perdeu outra chance de empatar, chutando por cima dentro da área. Mesmo vencendo, o Retrô cobrou a expulsão de Benevenuto, após cabeçada em Vágner Love. Nem o árbitro Rodrigo Pereira nem o VAR entenderam que o lance foi para cartão vermelho.
SEGUNDO TEMPO
Vaiado pela torcida, o Sport voltou para o segundo tempo com três modificações. David Gabriel, Yago Felipe e Gustavo Coutinho deixaram o gramado para as entradas de Rafinha, Pedro Martins e Zé Roberto. O Retrô voltou com a mesma formação.
Nervoso, o Sport não se encontrava em campo. E por pouco não aumentou o placar. Aos 13, Radsley cruzou, Halls saiu errado e Wesley Junio cabeceou por cima.
Sem o time conseguir reagir, Roger Silva fez suas duas últimas mudanças. Carlos de Pena e Iury Castilho foram substituídos por Max e Marlon. No Retrô, que ditava o ritmo do jogo, Jamesson Andrade sacou Diego Guerra e colocou Douglas Santos.
Só aos 25, o Sport assustou. Marlon cruzou, Zé Roberto se antecipou a Dankler, mas finalizou para fora. Mas aos 27, saiu o empate leonino. Augusto Pucci cruzou e Marcelo Benevenuto cabeceou para o fundo da rede: 2 a 2.
A tensão aumentou ainda mais. Aos 37, um lance crucial. Após cruzamento no segundo pau, a bola veio para Radsley, que cabeceou longe do alcance de Halls, mas Marcelo Benevenuto salvou quase em cima da linha. O Retrô seguiu em cima e Rafinha foi expulso após falta em Douglas Santos. Mesmo com um a menos, Marlon em joga individual parou Paulo Ricardo. Porém, aos 42, Max recebeu de Zé Roberto e acertou o ângulo: Sport 3 a 2.
E a vaga na final ficou mesmo com o Leão da Ilha.
FICHA DA PARTIDA - Sport 3x2 Retrô
SPORT: Halls; Augusto Pucci, Marcelo Benevenuto, Ramon Menezes e David Gabriel (Rafinha); Zé Gabriel, Yago Felipe (Pedro Martins) e Carlos de Pena (Max); Iury Castilho (Marlon), Gustavo Maia e Gustavo Coutinho (Zé Roberto). Técnico: Roger Silva.
RETRÔ: Paulo Ricardo; Wesley Junio, Dankler, Rayan e Luiz Henrique (Lucas Sampaio); Murilo (Kadi), Luiz Henrique Beserra (Ericson), Radsley e Diego Guerra (Douglas Santos); Gustavo (Yuri) e Vágner Love. Técnico: Jamesson Andrade.
Local: Ilha do Retiro.
Árbitro: Rodrigo Pereira (PE).
Assistentes: Humberto Martins (PE) e Fernando Antonio (PE).
VAR: José Woshington (PE).
Gols: Ramón (8'/1º), Diego Guerra (17'/1º) e Luiz Henrique (25'/1º); Marcelo Benevenuto (27'/2º) e Max (42'/2º).
Cartões Amarelos: David Gabriel, Rafinha e Marlon (SPO); Luiz Henrique Beserra e Dankler (RET)
Cartão vermelho: Rafinha (SPO).
Público: 15.329
Renda: R$ 580.720,00.