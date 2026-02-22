diariodepernambuco.com.br
ILHA DO RETIRO

"Não tem interferência da diretoria", diz técnico do Sport, Roger Silva, sobre Zé Lucas

Maior joia das categorias de base do Sport, volante Zé Lucas não foi utilizado contra o Retrô no último sábado (21)

Marcos Leandro

Publicado: 22/02/2026 às 09:39

Zé Lucas foi capitão da Seleção Brasileira Sub-17/Nelson Terme/CBF

Maior joia das categorias de base do Sport, o volante Zé Lucas não foi utilizado outra vez pelo técnico Roger Silva. O jogador, de 17 anos e titular absoluto na temporada passada, ficou no banco de reservas na vitória do Leão por 3 a 2 sobre o Retrô no sábado (21), na Ilha do Retiro, pelo jogo de volta das semifinais do Campeonato Pernambucano. A situação já tinha ocorrido no jogo de ida ante a Fênix, nos Aflitos.

 

Roger alegou que não existe nenhuma interferência da diretoria em relação a situação de Zé Lucas, que vira e mexe tem seu nome especulado em negociações com clubes do Brasil e do exterior.

"Não tem interferência da diretoria no meu trabalho. Sempre houve apoio e uma construção conjunta. Na hora certa vamos colocar Zé Lucas para jogar. Ele tem treinado bem, se comportado bem. Hoje a gente pensou em dar minutos para ele, mas a situação do jogo fez como que eu tivesse que fazer trocas mais ofensivas", explicou Roger.

 

 

AINDA NÃO ESTREOU

Recuperado de uma fibrose muscular, Zé Lucas ainda não estreou em 2026. Desde o início da pré-temporada, em dezembro, vinha realizando trabalhos específicos no departamento de fisioterapia e aprimoramento físico no CT José de Andrade Médicis, o que o impediu de participar integralmente das atividades com o grupo.

Sua última partida foi na Copa do Mundo Sub-17, no dia 27 de novembro de 2025. Pelo Sport, a última atuação ocorreu em 19 de outubro, na derrota para o Internacional, no Beira-Rio, pela Série A.

Em 2025, Zé Lucas foi uma das poucas notícias positivas do clube. Ao todo, disputou 48 partidas no ano passado. Foram 34 pelo Sport e 14 pela seleção brasileira sub-17. Com a Amarelinha, foi campeão Sul-Americano sub-17 e disputou o Mundial da categoria, no Catar.

O desempenho precoce despertou interesse de clubes do Brasil e do exterior. Recentemente, o nome do Botafogo foi ligado ao atleta, além de monitoramento por equipes europeias. Internamente, o Sport avalia o volante na casa dos 10 milhões de euros. O contrato vai até abril de 2028.

