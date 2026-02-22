"Não tem interferência da diretoria", diz técnico do Sport, Roger Silva, sobre Zé Lucas

Maior joia das categorias de base do Sport, volante Zé Lucas não foi utilizado contra o Retrô no último sábado (21)

Zé Lucas foi capitão da Seleção Brasileira Sub-17 (Nelson Terme/CBF)

Maior joia das categorias de base do Sport, o volante Zé Lucas não foi utilizado outra vez pelo técnico Roger Silva. O jogador, de 17 anos e titular absoluto na temporada passada, ficou no banco de reservas na vitória do Leão por 3 a 2 sobre o Retrô no sábado (21), na Ilha do Retiro, pelo jogo de volta das semifinais do Campeonato Pernambucano. A situação já tinha ocorrido no jogo de ida ante a Fênix, nos Aflitos.

Roger alegou que não existe nenhuma interferência da diretoria em relação a situação de Zé Lucas, que vira e mexe tem seu nome especulado em negociações com clubes do Brasil e do exterior.

"Não tem interferência da diretoria no meu trabalho. Sempre houve apoio e uma construção conjunta. Na hora certa vamos colocar Zé Lucas para jogar. Ele tem treinado bem, se comportado bem. Hoje a gente pensou em dar minutos para ele, mas a situação do jogo fez como que eu tivesse que fazer trocas mais ofensivas", explicou Roger.

Agora é final. Agora é em busca do #Sport46 ???????? pic.twitter.com/rXXtvrs3tc — Sport Club do Recife (@sportrecife) February 22, 2026

AINDA NÃO ESTREOU

Recuperado de uma fibrose muscular, Zé Lucas ainda não estreou em 2026. Desde o início da pré-temporada, em dezembro, vinha realizando trabalhos específicos no departamento de fisioterapia e aprimoramento físico no CT José de Andrade Médicis, o que o impediu de participar integralmente das atividades com o grupo.

Sua última partida foi na Copa do Mundo Sub-17, no dia 27 de novembro de 2025. Pelo Sport, a última atuação ocorreu em 19 de outubro, na derrota para o Internacional, no Beira-Rio, pela Série A.

Em 2025, Zé Lucas foi uma das poucas notícias positivas do clube. Ao todo, disputou 48 partidas no ano passado. Foram 34 pelo Sport e 14 pela seleção brasileira sub-17. Com a Amarelinha, foi campeão Sul-Americano sub-17 e disputou o Mundial da categoria, no Catar.

O desempenho precoce despertou interesse de clubes do Brasil e do exterior. Recentemente, o nome do Botafogo foi ligado ao atleta, além de monitoramento por equipes europeias. Internamente, o Sport avalia o volante na casa dos 10 milhões de euros. O contrato vai até abril de 2028.