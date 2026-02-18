Sport enfrenta a Desportiva Ferroviária na estreia pela Copa do Brasil 2026; veja data, local e premiação
Leão da Ilha inicia Copa do Brasil jogando fora de casa no dia 05 de março e pode garantir mais de R$ 1 milhão em caso de classificação
Publicado: 18/02/2026 às 12:27
Sport venceu o Santa por 2 a 1 (Paulo Paiva/Sport)
Na última terça-feira (17), o Sport descobriu seu adversário para estreia na Copa do Brasil de 2026. O Leão da Ilha inicia a trajetória na segunda fase da competição e vai enfrentar a Desportiva Ferroviária, equipe do Espírito Santo que garantiu a classificação na última terça-feira (17), após vencer o duelo pela primeira fase.
Para o Sport, o confronto representa uma das melhores chances de garantir uma premiação milionária e tentar minimizar os danos financeiros sofridos nos últimos anos. Em uma possível classificação para a terceira fase, o rubro-negro garante R$ 1,38 milhão de premiação.
Já a Desportiva vai para a partida com o objetivo de surpreender diante da sua torcida e eliminar um time da Série B do Campeonato Brasileiro e seguir fazendo história na edição de 2026. Em uma possível classificação para a terceira fase, o time capixaba garante uma premiação de R$ 830 mil de premiação, devido a ser do Grupo III (Série C, D e clubes de competições estaduais) da divisão de cotas de premiação
Data e local
O confronto será disputado em partida única, na quinta-feira, dia 5 de março de 2026, às 19h. A partida acontecerá com mando de campo da Ferroviária, com o duelo provavelmente acontecendo no Estádio Engenheiro Araripe em Cariacica, no Espírito Santo.
O Estádio fica a mais de 1800km da capital pernambucana e tem capacidade estimada em oito mil pessoas.
Como funciona a segunda fase
Assim como ocorreu na primeira etapa do torneio, a segunda fase será decidida em partida única. Em caso de empate no tempo regulamentar, a definição será realizada nas cobranças de pênaltis.
Pernambucanos na Copa do Brasil
1ª fase
Maguary x Laguna - Hoje (18/02), às 16h30, no Estádio Arthurzão
Quem passar do confronto, enfrenta o Fortaleza na 2ª fase.
2ª fase
Retrô x Uberlândia - 25/02, às 19h00 - Estádio a definir
Santa Cruz x Sousa - 05/03, às 21h30 - Estádio a definir