Sport enfrenta a Desportiva Ferroviária na estreia pela Copa do Brasil 2026; veja data, local e premiação

Leão da Ilha inicia Copa do Brasil jogando fora de casa no dia 05 de março e pode garantir mais de R$ 1 milhão em caso de classificação

Sport venceu o Santa por 2 a 1 (Paulo Paiva/Sport)

Na última terça-feira (17), o Sport descobriu seu adversário para estreia na Copa do Brasil de 2026. O Leão da Ilha inicia a trajetória na segunda fase da competição e vai enfrentar a Desportiva Ferroviária, equipe do Espírito Santo que garantiu a classificação na última terça-feira (17), após vencer o duelo pela primeira fase.

Beto Lago: "Náutico e Sport saem na frente, mas favoritismo decide jogo?" Veja também: O clube capixaba avançou ao eliminar o Sampaio Corrêa-RJ nos pênaltis. A partida terminou empatada em 1 a 1 no tempo regulamentar e se encaminhou para as penalidades máximas, que terminou com a classificação da Desportiva Ferroviária por 3 a 1.

Para o Sport, o confronto representa uma das melhores chances de garantir uma premiação milionária e tentar minimizar os danos financeiros sofridos nos últimos anos. Em uma possível classificação para a terceira fase, o rubro-negro garante R$ 1,38 milhão de premiação.

Já a Desportiva vai para a partida com o objetivo de surpreender diante da sua torcida e eliminar um time da Série B do Campeonato Brasileiro e seguir fazendo história na edição de 2026. Em uma possível classificação para a terceira fase, o time capixaba garante uma premiação de R$ 830 mil de premiação, devido a ser do Grupo III (Série C, D e clubes de competições estaduais) da divisão de cotas de premiação

Data e local

O confronto será disputado em partida única, na quinta-feira, dia 5 de março de 2026, às 19h. A partida acontecerá com mando de campo da Ferroviária, com o duelo provavelmente acontecendo no Estádio Engenheiro Araripe em Cariacica, no Espírito Santo.

O Estádio fica a mais de 1800km da capital pernambucana e tem capacidade estimada em oito mil pessoas.

Como funciona a segunda fase

Assim como ocorreu na primeira etapa do torneio, a segunda fase será decidida em partida única. Em caso de empate no tempo regulamentar, a definição será realizada nas cobranças de pênaltis.

Pernambucanos na Copa do Brasil

1ª fase

Maguary x Laguna - Hoje (18/02), às 16h30, no Estádio Arthurzão

Quem passar do confronto, enfrenta o Fortaleza na 2ª fase.

2ª fase

Retrô x Uberlândia - 25/02, às 19h00 - Estádio a definir

Santa Cruz x Sousa - 05/03, às 21h30 - Estádio a definir







