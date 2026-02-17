Zé Gabriel valoriza semana cheia de treinos do Sport antes da semifinal contra o Retrô

Zé Gabriel, volante do Sport (Paulo Paiva/ Sport Recife)

O elenco do Sport se reapresentou na segunda-feira (16) no CT José de Andrade Médicis para dar início a uma semana completa de treinamentos, visando à partida de volta contra o Retrô, pelo duelo de volta da semifinal do Pernambucano.

Titular absoluto com o técnico Roger Silva, o volante Zé Gabriel destacou a importância de um período mais longo de preparação, permitindo ajustes táticos e aprimoramento da equipe rubro-negra.

“É muito importante a gente ter uma semana aberta de treinos. Para podermos nos preparar e realizar alguns ajustes em relação ao último jogo. De erros que aconteceram, mas que não podem acontecer. Para a gente que almeja coisas grandes dentro da competição, não podemos cometer alguns erros”, afirmou.

O volante também destacou a importância do sistema defensivo e a necessidade de não ser vazado, lembrando que a proteção do gol começa já com a atuação dos atacantes na pressão e nas linhas compactas.

“É importante, a gente sempre fala que sair com a baliza zerada é sempre bom. Mas não só destacar a importância do sistema defensivo, começa também dos atacantes com o nosso sistema, com as pressões, as linhas bem compactas, para não ser surpreendido. Fico feliz com meu rendimento, com todo o sistema defensivo, mas também tem o papel importante do pessoal do meio para frente”, destacou.

No jogo de ida da semifinal, o Sport venceu o Retrô por 1 a 0, com gol de Gustavo Maia, e garantiu vantagem para a partida de volta. O duelo decisivo está marcado para sábado (21), às 16h30, na Ilha do Retiro. O Leão pode confirmar a vaga na final com um empate, enquanto a Fênix de Camaragibe precisa vencer por um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis ou por dois gols para avançar direto no tempo normal.

