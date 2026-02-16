Mateus Gonçalves, ex-Sport, deixa prisão após 242 dias e cumprirá medidas com tornozeleira

Atacante Mateus Gonçalves durante passagem pelo Sport em 2018 (Divulgação/Sport)

O atacante Mateus Gonçalves Martins, ex-jogador do Sport, deixou a prisão após passar 242 dias em regime preventivo por suspeita de envolvimento com tráfico de drogas. A informação foi divulgada pelo ge. O julgamento ocorreu na última semana, em Mato Grosso do Sul.

Mateus foi preso no dia 10 de junho de 2025, na rodovia MS-156, em Juti (MS), região próxima à fronteira entre Brasil e Paraguai. Segundo a Polícia Civil, ele estava em um veículo ao lado de Luiz Henrique Pereira e atuaria como “batedor”, função de informar sobre possíveis barreiras policiais para um segundo carro.

Com a decisão da Justiça, o jogador de 31 anos responderá ao processo em liberdade provisória, mas sob uma série de medidas cautelares. Entre as determinações impostas estão o comparecimento mensal ao fórum para informar suas atividades e confirmar endereço, a proibição de frequentar bares, boates e locais semelhantes, além da restrição de deixar a cidade onde reside por mais de oito dias sem autorização judicial.

Mateus também deverá cumprir recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, não poderá manter contato com os outros investigados e fará uso de tornozeleira eletrônica por 180 dias, prazo que pode ser prorrogado. O monitoramento ficará restrito aos limites do município onde ele mora. O caso segue em andamento na Justiça de Mato Grosso do Sul.

Defesa do atleta

Após a decisão, a assessoria do atleta divulgou uma nota oficial nas redes sociais. No comunicado, a defesa afirma que a Justiça decidiu pela liberdade de Mateus após audiência realizada na última semana e destaca que o jogador estava preso preventivamente “sem sentença”.

A nota sustenta que a prisão preventiva, que “deveria ser exceção”, teria se tornado regra no caso. Também menciona que, pela terceira vez, testemunhas da acusação não compareceram, o que, segundo o texto, reforçaria o argumento de excesso de prazo na condução do processo.

O comunicado classifica a decisão como “um respiro” e “um passo importante”, afirmando ainda que o atleta poderá “reconstruir sua vida” e “provar sua inocência”. A defesa também ressalta que Mateus permaneceu 242 dias preso, período descrito como um dos mais difíceis de sua vida, longe da família e da filha.

Hoje, após a realização da audiência, comunicamos que a Justiça decidiu pela liberdade de Mateus, que poderá responder ao processo fora do cárcere.

Mateus passou 242 dias preso preventivamente, sem sentença, vivendo um dos períodos mais difíceis de sua vida. Foram meses de dor, silêncio, incertezas e saudade — longe da filha, longe da família e longe daquilo que sempre construiu com trabalho e dedicação.

A prisão preventiva, que deveria ser exceção, acabou se tornando regra. Enquanto o tempo passava, a vida de Mateus permanecia parada.

O cenário se agravou ainda mais porque, pela terceira vez, testemunhas da acusação não compareceram, reforçando o excesso de prazo e evidenciando que a demora do processo não pode justificar a permanência de alguém preso indefinidamente.

A decisão de hoje representa um respiro. Um passo importante. Uma esperança renovada.

Mesmo diante de tudo que viveu, Mateus segue firme. E fora das grades, poderá finalmente começar a reconstruir sua vida, estar perto de quem ama e lutar com ainda mais força para provar sua inocência.

A verdade será defendida.

A fé permanece.

A decisão foi pela liberdade.

Prisão em junho de 2025

No outro automóvel envolvido no crime estavam Joice Costa e Moisés Martins, responsáveis pelo transporte de 187,2 quilos de maconha. Além da droga, foram apreendidos dois veículos, quatro celulares, dois rádios comunicadores e R$ 1,8 mil em espécie.

De acordo com as investigações, o casal que transportava os entorpecentes confessou participação no crime e afirmou que a droga seria levada até Londrina (PR) como forma de pagamento de uma dívida com traficantes. Luiz Henrique também confessou o envolvimento e declarou que ele e Mateus teriam sido contratados para repassar informações sobre barreiras policiais ao longo do trajeto, pelo valor de R$ 2 mil.

Passagem pelo Sport e carreira

Mateus Gonçalves teve passagem pelo Sport em 2018, quando o clube disputava a Série A do Campeonato Brasileiro. Naquela temporada, o Rubro-Negro terminou na 17ª colocação e acabou rebaixado à Série B. Pelo Leão, o atacante disputou 15 partidas e marcou três gols.

Ao longo da carreira, o jogador também atuou por clubes como Fluminense Football Club, Ceará Sporting Club, Esporte Clube Vitória, América Futebol Clube, Goiás Esporte Clube e Athletic Club, equipe pela qual atuava em 2025.

A última vez que entrou em campo foi em 12 de março de 2025, contra o Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense, pela segunda fase da Copa do Brasil.