Beto Lago: "Náutico e Sport saem na frente, mas favoritismo decide jogo?"

Elenco do Sport antes de partida contra o Retrô pelo Pernambucano (Paulo Paiva / Sport Recife)

Está definido?

Os jogos de volta das semifinais do Pernambucano acontecem no outro final de semana e com um cenário que parece definido, mas ainda exige cuidado. Náutico e Sport têm vantagem e elenco para confirmar a classificação. A pergunta é: vão confirmar pelo que jogam ou apenas pelo peso da camisa? O Náutico segue como o favorito ao título. A manutenção da base e a permanência da dupla Hélio e Guilherme no comando técnico dão lastro ao projeto. Ainda não é um time pronto, mas é um time que sabe o que faz. Há padrão, há ideia, há perspectiva real de crescer pensando inclusive na Série B. Falta lapidar, não reinventar. O Sport vive outro estágio. Venceu o Retrô, mas não convenceu. A escalação de Roger Silva abriu mais interrogações que soluções. O time ainda busca identidade, equilíbrio e segurança tática. Ganha jogos, mas não transmite confiança. E semifinal não costuma perdoar improvisos. Do outro lado, é difícil enxergar combustível para virada. O Santa Cruz esbarra nas próprias limitações, com um elenco curto compromete até para a formação titular. O Retrô, por sua vez, está longe da equipe intensa e agressiva de outras temporadas. São dois times irregulares, que precisariam de atuação quase perfeita, e de erros improváveis dos rivais, para mudar o roteiro. Favoritismo não ganha jogo, mas hoje ele é claro. Se houver surpresa, será menos por mérito acumulado e mais por descuido de quem tem a obrigação de decidir.

Coerência no discurso

Há um momento em que o discurso precisa encontrar a prática. Quando um treinador vai à coletiva e elogia publicamente um jogador, ele assume um compromisso, não apenas com o atleta, mas com o grupo e com a torcida. Se na rodada seguinte esse mesmo jogador desaparece da escalação, sem explicação convincente, fica a sensação de incoerência. No fim, precisa definir qual a mensagem que deseja passar: da coerência entre palavra e ação ou do discurso que muda conforme o vento? Para quem precisa de identidade, essa sinalização não é bem-vinda no vestiário e, muito menos, na arquibancada.

Sintoma de um Estadual

Mais do que o placar entre Retrô e Sport, nos Aflitos, o que entra para a história é o vazio: uma semifinal do Estadual com menos de mil pessoas no estádio. Não é acaso, é sintoma. Retrato fiel de um Pernambucano com erros de planejamento, mal vendido e cada vez mais distante do seu torcedor. O silêncio das arquibancadas grita os erros repetidos de mais uma edição que apequena a própria tradição.

Bom Carnaval

Vamos cair na folia, porque o calendário também pede leveza. Neste sábado, estarei no Camarote do Balança Rolha, acompanhando de perto o espetáculo do maior bloco do mundo, o Galo da Madrugada. Na segunda-feira, a parada será no Camarote Marco Zero, no coração da festa, com a energia pulsando na praça. Voltamos na quarta-feira. Bom Carnaval, pessoal!

