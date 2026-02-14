Sport divulga cronograma da venda de ingressos para o duelo contra o Retrô; confira

O Sport receberá a Fênix de Camaragibe na Ilha do Retiro no próximo sábado (21), às 16h30

Torcida do Sport na Ilha do Retiro (Paulo Paiva / Sport Club do Recife)

Com antecedência de uma semana, o Sport divulgou neste sábado (14) o cronograma da venda de ingressos para o duelo contra o Retrô, na Ilha do Retiro. O clube leonino receberá a Fênix de Camaragibe no próximo sábado (21), às 16h30, em partida de volta da semifinal do Campeonato Pernambucano.

As entradas serão disponibilizadas a partir da próxima quarta-feira (18) e respeitarão as prioridades de acordo com o plano de sócio. Às 10h, os torcedores do plano Sócio 87 podem adquirir os seus ingressos. Às 12h é a vez do Sócio Rubro-negro, enquanto os sócios dos planos Leão e Leão de Todos poderão garantir presença no jogo a partir das 18h.

As vendas para o público geral serão disponibilizadas ainda na quarta-feira (18), às 20h. Os ingressos estarão custando a partir de R$ 20 para sócios e R$ 40 para não sócios, podendo ser adquiridos através do site maiordonordeste.com.br.

Confira valores dos ingressos para Sport x Retrô:

Sócio

Cadeira Central: R$ 60

Cadeira Ampliação: R$ 50

Sociais: R$ 30

Arquibancada Frontal: R$ 40

Arquibancada Sede: R$ 20 (Promocional até às 23h59 do dia 20/02); R$ 50 (no dia da partida)

Não sócio

Cadeiras Central: R$ 120 (inteira) / R$ 60 (meia)

Cadeira Ampliação: R$ 100 (inteira) / R$ 50 (meia)

Arquibancada Frontal: R$ 80 (inteira) / R$ 40 (meia)

Arquibancada Sede: R$ 100 (inteira) / R$ 50 (meia)

