Volante Fábio Matheus deixa o Sport e tem venda encaminhada ao Cuiabá

O atleta estava regularizado, mas não estreou na temporada antes de pedir para deixar o Leão

Volante Fábio Matheus em ação pelo Sport (Paulo Paiva/Sport Recife)

O Sport encaminhou a venda do volante Fábio Matheus, de 22 anos, ao Cuiabá. O movimento ocorre dias depois de o atleta comunicar à diretoria rubro-negra que não teria interesse em continuar na Ilha do Retiro, conforme já havia informado Roger Silva, técnico leonino. O acordo entre as equipes deve ser oficializado nos próximos dias. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Venê Casagrande e confirmada pelo Diario de Pernambuco.

Com contrato até o fim de 2026, Fábio Matheus já estava regularizado no BID da CBF desde 5 de janeiro e à disposição do técnico Roger Silva, mas não chegou a estrear neste início de temporada. O jogador se reapresentou na primeira semana de fevereiro, no CT José de Andrade Médicis, e voltou a integrar oficialmente o grupo principal enquanto o clube definia seu futuro.

Cria das categorias de base rubro-negras, o volante de 22 anos retornou ao Sport ao fim de 2025 após período de empréstimo ao Novorizontino. A expectativa era de uma nova saída, inicialmente para o Remo. O clube pernambucano chegou a alinhar bases com a equipe paraense e aguardava apenas o retorno formal para sacramentar a negociação, mas as tratativas esfriaram e não avançaram.

Agora, a transferência para o Cuiabá, adversário do Sport na Série B deste ano, encerra a passagem do meio-campista pela Ilha do Retiro. Ao todo, Fábio Matheus disputou 71 partidas com a camisa leonina, marcou quatro gols e distribuiu três assistências. Na última temporada, pelo Novorizontino, atuou em 39 jogos, com um gol e uma assistência.

Além dos números, o volante deixa o clube rubro-negro com títulos e momentos marcantes. Conquistou dois Campeonatos Pernambucanos e fez parte do elenco que garantiu o acesso do Sport à Série A em 2024.