Sport empresta goleiro Davi e zagueiro Felype Gabriel ao Maguary

As duas joias da base rubro-negra já somam aparições com a camisa profissional do Sport

Davi e Felype Gabriel, joias da base do Sport (Igor Cysneiros/Sport e Paulo Paiva/Sport)

O Sport oficializou, na última quinta-feira (12), o empréstimo do goleiro Davi e do zagueiro Felype Gabriel ao Maguary. As duas joias da base rubro-negra permanecerão no clube de Bonito até o final da Série D do Campeonato Brasileiro de 2026.

Para reforçar o time na temporada, o Azulão de Bonito foi atrás de um dos grandes destaques vindos do sub-20 do Sport, o zagueiro de 19 anos, Felype Gabriel, que já teve oportunidades na equipe principal e participou de três partidas do Campeonato Pernambucano de 2026.

O defensor esteve presente no empate em 2 a 2 contra o Jaguar, na vitória por 2 a 0 sob o Retrô e na goleada de 4 a 0 sofrida contra o Náutico. Felype, inclusive, foi um dos autores do gols rubro-negros contra o Jaguar.

DAVI

Já o goleiro Davi é tratado dentro do clube como uma promessa da posição. O empréstimo do arqueiro de apenas 19 anos ao time Azulão de Bonito tem o objetivo de elevar a minutagem do atleta no futebol profissional. Com a camisa profissional do Sport, Davi soma três partidas, que foram realizadas no Pernambucano de 2025.

Mais recentemente, o goleiro disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior pelo Leão da Ilha e foi titulara nas quatro partidas da campanha.

CONTRATO

A dupla de atletas da base do Leão já está registrada no BID como jogadores do Maguary. O empréstimo será até o final da Série D de 2026, onde a competição está prevista para iniciar em abril.

COPA DO BRASIL

Na próxima quarta-feira (18), o Maguary estreia pela primeira fase da Copa do Brasil contra a equipe do Laguna, do Rio Grande do Norte. A partida será disputada no Estádio Arthur Tavares de Melo, o Arthurzão, e o confronto será em jogo único e eliminatório.

Em contato com o Maguary, a reportagem do Diario de Pernambuco questionou se Davi e Felype Gabriel poderiam participar do confronto, devido a já estarem registrados no BID do clube e o tempo para inscrição de atletas ainda estar aberto. Porém, o Azulão afirmou que ainda não tem um posicionamento oficial sobre esse assunto.