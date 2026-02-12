Roger valoriza vantagem na semifinal, mas lamenta erros do Sport: "Incomoda gritantemente"

Após triunfo sobre o Retrô, técnico elogia Halls e Gustavo Maia, mas admite incômodo com falhas de passe e tomada de decisão

Equipe do Sport em partida válida pelo Campeonato Pernambucano (Paulo Paiva/Sport Recife)

O Sport saiu na frente na semifinal do Campeonato Pernambucano, mas deixou os Aflitos com mais do que apenas a vantagem no placar. A vitória por 1 a 0 sobre o Retrô, nesta quinta-feira (12), garantiu ao Leão a possibilidade de jogar por um empate na volta, na Ilha do Retiro, mas também expôs pontos que incomodaram o técnico Roger Silva.

O gol solitário de Gustavo Maia, aos oito minutos do segundo tempo, definiu o confronto de ida. Antes disso, o time rubro-negro teve dificuldades para impor seu jogo, especialmente na etapa inicial, quando pecou na criação e acumulou erros técnicos. Mesmo após uma semana cheia de treinamentos, o Sport não conseguiu manter regularidade ao longo dos 90 minutos.

Na coletiva pós-jogo, Roger Silva valorizou o resultado, mas não escondeu a insatisfação com o desempenho.

“É valorizar nossa vitória. Estamos em uma semifinal de campeonato, onde vencer é sempre o mais importante. Acho que poderíamos ter feito um jogo melhor. Eu sou muito crítico, e talvez isso me fira um pouco. Eu quero algo mais para entregar, ser melhor”, afirmou.

O treinador também fez questão de destacar atuações individuais, entre elas a do goleiro Halls, que vinha sendo criticado pela torcida loenina.

“É valorizar o que foi feito, o que fez Halls. Para mim, foi um dos melhores em campo, seguro, fez um grande jogo. Valorizar o que fez Maia, Zé Gabriel, que também fez um grande jogo. Não foi nossa melhor atuação”, completou.

Roger reforçou que a equipe ainda está distante do padrão que busca implementar. Segundo ele, os erros técnicos e de tomada de decisão foram determinantes para a atuação abaixo do esperado.

“Eu sou um cara que procura ter uma equipe muito técnica, que joga futebol, que seja agressiva. Acho que faltou um pouco e acabamos errando muito. Me incomoda, gritantemente, o tanto de erro bobo: erro de passe, erro de escolha, tomada de decisão errada”, analisou.

Partida sem sofrer gols

Se ofensivamente o time deixou a desejar, defensivamente o saldo foi positivo. O Sport não sofreu gols e construiu uma vantagem mínima, mas importante para o duelo decisivo.

“Valorizar também não ter tomado gol. Acho que é importante mais uma partida sem sofrer gol. Valorizar o ponto positivo defensivamente que fomos, e é isso que vai nos levar a uma final daqui para frente: não tomar gol. Estamos agora com uma vantagem, que é mínima, mas é importante ter”, concluiu.

Semifinal - volta

Com o resultado, o Leão joga por um empate no confronto da volta, marcado para o sábado (21), às 16h30, na Ilha do Retiro. Já o Retrô precisará vencer fora de casa para manter vivo o sonho de retornar à decisão do Estadual.