Com atuação abaixo, Sport vence o Retrô e sai na frente na semifinal do Pernambucano

Após primeiro tempo travado, rubro-negro decide na etapa final e joga por empate na volta

Chrystian Barletta, Gustavo Maia e Yago Felipe em comemoração de gol do Sport contra o Retrô no Campeonato Pernambucano (Paulo Paiva/Sport Recife)

O Sport venceu o Retrô por 1 a 0 na ida da semifinal do Campeonato Pernambucano e largou em vantagem por uma vaga na final. Em jogo realizado nesta quinta-feira (12), nos Aflitos, com mando da Fênix, foi o atacante Gustavo Maia quem marcou o gol rubro-negro aos oito minutos do segundo tempo, o único tento da partida.

O Leão, mesmo com mais de uma semana de treinamentos, enfrentou dificuldades na primeira etapa e ainda em momentos no segundo tempo. O resultado faz o time de Roger Silva poder jogar por um empate no confronto da volta, marcado para o sábado (21), pós-Carnaval, na Ilha do Retiro, às 16h30.

Já o Retrô, que conheceu sua terceira derrota na competição, precisa vencer a qualquer custo na casa rubro-negra se quiser decidir mais uma vez o Campeonato Pernambucano.

O JOGO

Em um duelo que reedita a final do Estadual do ano passado, Leão e Fênix se reencontraram em um mata-mata do Pernambucano, desta vez em uma semifinal, e os dois times apostaram, na primeira etapa, em investidas rápidas pelos lados do campo.

Do lado azulino, a mudança de última hora antes do início da partida, com Yuri ficando com a vaga de David Júnior, fez a equipe tentar neutralizar as investidas do Sport com Gustavo Maia pelo lado esquerdo de ataque. O atleta rubro-negro ainda enfrentou dificuldades, principalmente pela falta de apoio daquele lado. O lateral Felipinho, um dos destaques do rubro-negro no campeonato, foi desfalque.

O Leão teve mais domínio, mas faltou criatividade. Além de Gustavo Maia, tentou apenas quatro vezes com certo perigo, com Pedro Martins e Barletta, este na melhor chance do primeiro tempo. Fintou o defensor do Retrô, mas, na hora de finalizar, dentro da área, mandou por cima da meta de Paulo Ricardo.

A proposta da Fênix, também em velocidade, era achar espaços principalmente com Douglas Santos. Sem conseguir acionar o artilheiro Vagner Love, foi Dankler quem teve a boa chance em jogada aérea: tentou de cabeça, mas mandou para fora.

SEGUNDO TEMPO

Os dois times precisavam do resultado nessa ida da semifinal, e foi o Sport quem voltou melhor para o segundo tempo. O Retrô desperdiçou chance com Diego Guerra aos sete minutos e, aos oito, em contra-ataque rápido, veio a resposta do Leão. Bola esticada do lado direito para Barletta, que invadiu a área e achou Gustavo Maia. O camisa 11 recebeu na área, arrumou para o pé direito e finalizou bonito para tirar do goleiro Paulo Ricardo. Aberto o placar para o Sport.

Os rubro-negros ainda tentaram ampliar o marcador e arriscaram com Davi Gabriel e Carlos de Pena, mas sem sucesso. Faltou pontaria. Outra boa chance veio novamente com Barletta e, outra vez, na hora de definir, errou e mandou por cima.

O Retrô mexeu no ataque e, ainda assim, não foi efetivo com Ericson e Fialho. O Leão até teve a última chance de fazer o segundo. Aos 50 minutos, já nos acréscimos, Augusto Pucci recebeu belo passe de Carlos de Pena, mas ao lateral-direito faltou caprichar na finalização e desperdiçou a última oportunidade.

FICHA DA PARTIDA

RETRÔ: Paulo Ricardo; Yuri, Dankler, Rayan (Guilherme Paixão) e Luiz Henrique; Kadi (Murilo), Luiz Henrique Beserra, Radsley e Diego Guerra (Fialho); Douglas Santos (Ericson) e Vágner Love (Willian Lira). Técnico: Jamesson Andrade.

SPORT: Halls; Augusto Pucci, Marcelo Benevenuto (Marcelo Ajul), Ramon Menezes e Davi Gabriel; Zé Gabriel, Yago Felipe e Pedro Augusto (Carlos de Pena); Chrystian Barletta (Max), Gustavo Maia (Clayson) e Gustavo Coutinho (Zé Roberto). Técnico: Roger Silva.

Local: Estádio dos Aflitos, no Recife

Horário: 17h



Árbitro: Anderson Marques (PE)



Assistentes: Ricardo Nunes (PE) e Victor Lavor (PE)



Quarto Árbitro: Luiz Fernando (PE)

VAR: Tiago Nascimento (PE)

AVAR: Bruno Vieira (PE)

Cartões amarelos: Fialho, Rayan (Retrô); Pedro Martins, Yago Felipe, Ramon Menezes (Sport)

Gol: Gustavo Maia (8'/2ºT)

Público: 920



Renda R$ 17.800,00