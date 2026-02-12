Roger pede calma com Zé Lucas, de volta aos relacionados, e reforça cuidado com joia do Sport

Zé Lucas, volante do Sport (Paulo Paiva/Sport Recife)

O retorno de Zé Lucas à lista de relacionados do Sport foi uma das principais novidades na semifinal do Campeonato Pernambucano contra o Retrô, mas o volante de 17 anos acabou não entrando em campo na vitória por 1 a 0, nos Aflitos. Após a partida, o técnico Roger Silva tratou de frear qualquer ansiedade em torno da utilização da principal revelação rubro-negra da última temporada.

Recuperado de uma fibrose muscular, o jovem ainda não estreou em 2026. Desde o início da pré-temporada, em dezembro, vinha realizando trabalhos específicos no departamento de fisioterapia e aprimoramento físico no CT José de Andrade Médicis, o que o impediu de participar integralmente das atividades com o grupo.

Sua última partida foi na Copa do Mundo Sub-17, no dia 27 de novembro de 2025. Pelo Sport, a última atuação ocorreu em 19 de outubro, na derrota para o Internacional, no Beira-Rio, pela Série A.

Em coletiva, Roger deixou claro que o clube adota cautela com a joia da base.

“O Zé Lucas está à disposição. Se ele estivesse pronto em dezembro, com certeza seria o titular da equipe. Eu já disse isso: é uma joia nossa, precisamos cuidar dele. Alguma hora vou oportunizá-lo, mas agora o Zé Gabriel, para mim, é o titular da equipe. Tem feito bons jogos e, para mim, hoje foi um dos melhores em campo, dentro daquilo que a gente esperava, muito bem”, afirmou o treinador.

O treinador também projetou que a sequência pesada da temporada pode abrir espaço para mais oportunidades ao jovem.

“Com certeza estamos loucos para oportunizar todos e acho que isso vamos conseguir quando começarem o Campeonato Brasileiro e a Copa do Nordeste. Estou esperando esses jogos para rodar uma equipe ou outra, para todo mundo ter minutos e estar na mesma página. Calma com o Zé, também com outros, mas estou ansioso para dar uma oportunidade a ele”, completou.

Joia valorizada e mercado atento

Principal destaque do Sport em 2025, temporada que terminou com o rebaixamento à Série B, Zé Lucas foi uma das poucas notícias positivas do clube. Ao todo, disputou 48 partidas no ano passado. Foram 34 pelo Sport e 14 pela seleção brasileira sub-17.

Com a Amarelinha, foi campeão sul-americano sub-17 e disputou o Mundial da categoria, no Catar.

O desempenho precoce despertou interesse de clubes do Brasil e do exterior. Recentemente, o nome do Botafogo foi ligado ao atleta, além de monitoramento por equipes europeias. Internamente, o Sport avalia o volante na casa dos 10 milhões de euros. O contrato vai até abril de 2028.