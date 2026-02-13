Participando de gol, Benevenuto inicia trajetória no Sport e projeta evolução física

Zagueiro começou a jogada que resultou no gol de Gustavo Maia, resultando no triunfo rubro-negro na ida da semifinal do Pernambucano diante do Retrô

Marcelo Benevenuto, zagueiro do Sport (Paulo Paiva/Sport Recife)

Marcelo Benevenuto fez sua estreia com a camisa do Sport na vitória por 1 a 0 sobre o Retrô, na ida da semifinal do Campeonato Pernambucano, e que coloca o Leão em vantagem para a partida da volta, na Ilha do Retiro. O zagueiro foi peça importante no lance que originou o gol de Gustavo Maia.

Foi dos pés do defensor rubro-negro que começou a jogada decisiva da partida. Na saída de bola, Benevenuto levantou a cabeça, percebeu Barletta escapando livre pelo lado direito e acertou um lançamento preciso. O atacante invadiu a área e serviu Maia, que marcou o único gol do confronto.

Aos 32 minutos da segunda etapa, Benevenuto foi substituído para a entrada de Marcelo Ajul após sentir a panturrilha. Na saída de campo, o defensor minimizou a situação e demonstrou confiança na evolução física ao longo da temporada.

“Feliz por fazer uma boa partida, por ter uma participação no gol. Espero, durante a temporada, estar ajudando sempre mais o Sport. No final do jogo senti a panturrilha, o cansaço, o que é normal no início de temporada, mas estamos nos recondicionando para, durante o ano, estar 100% e terminar os 90 minutos”, afirmou.

A atuação ganha peso por ter sido a primeira do defensor pelo Leão. Ele já havia sido relacionado no Clássico das Multidões, na última rodada da primeira fase do Estadual, mas não saiu do banco. Contra o Retrô, além da contribuição ofensiva no lance do gol, mostrou segurança defensiva enquanto esteve em campo.

Benevenuto chegou ao Sport em janeiro, após rescindir contrato com o Fortaleza. O zagueiro acumula passagens por Botafogo, Fortaleza, Coritiba e Criciúma, seu último clube, onde disputou a Série B de 2025.

A expectativa é que, com o recondicionamento físico, ganhe sequência e se consolide como opção importante no sistema defensivo rubro-negro para o restante da temporada. Além do Estadual, o Sport tem pela frente a Série B, Copa do Nordeste e Copa do Brasil.