Beto Lago: "Sport se aproxima de mais uma final, mas vitória não convenceu"

Elenco do Sport no Estádio dos Aflitos (Paulo Paiva/Sport)

Não convenceu

O Sport venceu, mas longe de convencer. Mesmo com dias para treinar, o time de Roger Silva apresentou um futebol burocrático, previsível e tecnicamente pobre. O 1x0 sobre o Retrô é importante e deixa o Leão a um empate de mais uma final. Mas acende um sinal de alerta que não pode ser ignorado. O primeiro tempo foi de um time cauteloso demais, engessado por três volantes. Faltou mobilidade, criatividade. A melhor chance veio em um chute de Barletta, aos 16. A estreia de Benevenuto, contestada pela saída de Marcelo Ajul, foi o ponto mais lúcido da equipe. O Retrô, confortável no papel de esperar o erro, quase não foi incomodado e também pouco exigiu de Halls. Na segunda etapa, o gol de Gustavo Maia, logo aos oito, deu a tranquilidade que o Sport não construía com futebol. Ainda assim, o desempenho seguiu abaixo. A Fênix passou a explorar os lados e as costas dos volantes rubro-negros, expondo um time que, mesmo protegido em tese, oferecia espaços. As mudanças dos treinadores, depois dos 15 minutos, não elevaram o nível técnico da partida. Faltou inspiração, intensidade e repertório ofensivo. E o Retrô, que poderia ter sido mais ambicioso, pecou demais na criação e na finalização. A vitória aproxima o Sport de mais uma decisão. Mas, se a meta é algo maior na temporada, será preciso muito mais. Resultado se comemora. Atuação se analisa. E a de ontem preocupa.

A diretoria do Santa Cruz precisa conscientizar seus torcedores. Novamente contra o Náutico, copos arremessados para dentro do gramado da Arena. A primeira punição foi simbólica (R$ 2 mil). Desta vez, a sanção precisa pesar no “bolso” para que o problema seja tratado com toda responsabilidade. E vem aí uma Série C, competição de margem mínima de erro, em que qualquer vacilo dentro ou fora de campo pode significar adeus às chances de classificação.

Reformulação completa

É preciso insistir na mesma tecla: a montagem deste elenco do Santa Cruz foi desastrosa. E, além da saída de Marcelo Cabo, o executivo Harlei Menezes também deveria ter sido desligado. A demora em promover uma reformulação profunda no clube coral tende a comprometer ainda mais a temporada, que já começou sob desconfiança e pressão.

O desafio do Maguary

O Maguary estreia em casa na Copa do Brasil na Quarta-feira de Cinzas contra o Clube Laguna/RN. De saída, o clube garantiu R$ 400 mil pela participação, mas mira a premiação da segunda fase, de R$ 830 mil, até para equilibrar as finanças e planejar a próxima temporada.

Bambam no Souza

Um dos artilheiros do Pernambucano, com quatro gols, o atacante Bambam deixou o Decisão e acertou com o Souza, da Paraíba. Ambos disputarão a Série D do Brasileiro e, como a CBF costuma regionalizar os grupos na primeira fase, há boa chance de se cruzarem pelo caminho. Se isso acontecer, o reencontro terá um ingrediente extra para apimentar o confronto.

