Retrô descumpre liminar da justiça e não abaixa preço dos ingressos da semifinal contra o Sport
Fênix de Camaragibe e Leão da Ilha se enfrentam nesta quinta-feira (12), no Estádio dos Aflitos
Publicado: 12/02/2026 às 12:44
Torcida do Sport na Ilha do Retiro (Paulo Paiva/Sport)
Mesmo após decisão judicial que determinou a redução do preço dos ingressos da semifinal do Campeonato Pernambucano entre Retrô e Sport, a Fênix de Camaragibe não reduziu os valores para o primeiro jogo do confronto, nos Aflitos. A medida havia sido determinada pela Justiça, que voltou a se manifestar nesta quarta-feira (12), mantendo integralmente a decisão liminar anteriormente concedida.
Nesta quinta-feira (12), em nova decisão, obtida pelo Diario de Pernambuco, o juiz Flávio Augusto Fontes de Lima, do Jetep, reforçou que o clube deve disponibilizar 20% da carga total de ingressos para a torcida do Sport, respeitando o limite de preços de R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia-entrada). A liminar também segue prevendo multa de R$ 2 mil por ingresso vendido em desacordo com a determinação.
Apesar da ordem judicial, os valores impostos pelo Retrô não foram alterados, o que motivou nova manifestação do Judiciário. Além disso, a decisão determina que a diferença de valor dos ingressos já vendidos seja restituída aos consumidores no prazo de até 30 dias.
Além disso, o Retrô será comunicado oficialmente de forma eletrônica sobre a determinação e o Ministério Público também já foi informado.
Até o momento, a Fênix de Camaragibe não se pronunciou oficialmente sobre o descumprimento da medida. A partida contra o Sport está marcada para esta quinta-feira (12), às 17h, no Estádio dos Aflitos.