Retrô descumpre liminar da justiça e não abaixa preço dos ingressos da semifinal contra o Sport

Fênix de Camaragibe e Leão da Ilha se enfrentam nesta quinta-feira (12), no Estádio dos Aflitos

Torcida do Sport na Ilha do Retiro (Paulo Paiva/Sport)

Mesmo após decisão judicial que determinou a redução do preço dos ingressos da semifinal do Campeonato Pernambucano entre Retrô e Sport, a Fênix de Camaragibe não reduziu os valores para o primeiro jogo do confronto, nos Aflitos. A medida havia sido determinada pela Justiça, que voltou a se manifestar nesta quarta-feira (12), mantendo integralmente a decisão liminar anteriormente concedida.

Na última terça-feira (10), o Retrô anunciou os valores dos ingressos para a partida da semifinal contra o Sport, o preço foi de: R$200 (inteira) e R$100 (meia). Após o anúncio, a torcida do Sport, representada na ação por Gustavo Luiz da Rosa Oiticica, entrou com uma ação no Juizado Especial Cível e das Relações de Consumo e Criminal do Torcedor (Jetep) e conseguiu uma liminar para reduzir os valores.

Nesta quinta-feira (12), em nova decisão, obtida pelo Diario de Pernambuco, o juiz Flávio Augusto Fontes de Lima, do Jetep, reforçou que o clube deve disponibilizar 20% da carga total de ingressos para a torcida do Sport, respeitando o limite de preços de R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia-entrada). A liminar também segue prevendo multa de R$ 2 mil por ingresso vendido em desacordo com a determinação.

Apesar da ordem judicial, os valores impostos pelo Retrô não foram alterados, o que motivou nova manifestação do Judiciário. Além disso, a decisão determina que a diferença de valor dos ingressos já vendidos seja restituída aos consumidores no prazo de até 30 dias.

Além disso, o Retrô será comunicado oficialmente de forma eletrônica sobre a determinação e o Ministério Público também já foi informado.

Até o momento, a Fênix de Camaragibe não se pronunciou oficialmente sobre o descumprimento da medida. A partida contra o Sport está marcada para esta quinta-feira (12), às 17h, no Estádio dos Aflitos.



