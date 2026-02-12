Retrô x Sport: onde assistir, escalações e horários de ida da semifinal do Pernambucano

Retrô e Sport se enfrentam nesta quinta-feira (12), às 17h, nos Aflitos, pela partida de ida da semifinal do Campeonato Pernambucano

Douglas Santos, atacante do Retrô, e Gustavo Coutinho, centroavante do Sport (Rafael Melo/FPF e Paulo Paiva/Sport)

É dia de mata-mata! Chegou a vez de Retrô e Sport duelarem na semifinal do Campeonato Pernambucano 2026. O confronto de ida acontece nesta quinta-feira (12), às 17h, no Estádio dos Aflitos.

Por conta das condições do gramado da Arena de Pernambuco, o duelo com mando da Fênix precisou ser transferido. Assim, a equipe de Camaragibe mandará a partida contra o Leão no estádio do Náutico. Além da mudança de palco, outro ponto que chamou a atenção foi a questão dos ingressos para a torcida do Sport. O clube leonino chegou a solicitar a revisão dos valores cobrados para os visitantes, além da garantia da carga mínima de 20% da capacidade do estádio.

Dentro de campo, o Azulino chega às semifinais após eliminar o Maguary nas quartas de final, com direito a vitória de virada por 2 a 1 nos Aflitos, palco do duelo desta quinta. Já o Rubro-Negro, segundo colocado na primeira fase, garantiu classificação direta para a semifinal e teve mais de uma semana de preparação para o confronto.

RETRÔ

O Retrô tem contado com a estrela do técnico Jamesson Andrade, que foi decisivo nas alterações nos dois jogos diante do Maguary. Na ida, acionou Vagner Love no segundo tempo, e o centroavante marcou o gol de empate. Na volta, novamente nos Aflitos, foi a vez de Ericson sair do banco para balançar as redes e, mais uma vez, Love aparecer para garantir a virada.

Esta é a quarta semifinal consecutiva do Retrô no Campeonato Pernambucano, e o duelo contra o Sport marca mais um reencontro decisivo entre as equipes. Em 2025, os dois fizeram a final do Estadual, quando o Leão levou a melhor nos pênaltis.

Sobre a escalação, a principal dúvida é a minutagem de Vagner Love. O camisa 9 vem passando por uma dosagem em campo, saindo do banco em algumas partidas e em outras começando como titular.

SPORT

Do lado do Sport, o objetivo é repetir o resultado positivo diante da equipe de Camaragibe. Na primeira fase, venceu o adversário por 2 a 0 com um time formado majoritariamente por atletas do sub-20. Agora, conta com o elenco principal à disposição e reforços prontos para estrear.

O técnico Roger Silva pode promover as estreias do zagueiro Marcelo Benevenuto e dos atacantes Clayson e Iury Castilho. Foram 11 dias de atividades intensas no CT José de Andrade Médicis, além de tempo para recuperação física, em busca do tetracampeonato estadual.

Outra novidade que pode pintar na escalação rubro-negra é o goleiro Thiago Couto, que permanece no Sport para a sequência da temporada e voltou a treinar com o grupo. Com Halls ainda sem conquistar a confiança da torcida, Couto surge como opção para assumir a vaga na meta diante do Retrô.

“A equipe está focada e trabalhamos muito bem durante todos os treinos preparatórios, seguindo as orientações do professor Roger. Temos que entrar em campo ligados e determinados a fazer um grande jogo para trazer um bom resultado para a partida de volta na nossa casa”, projetou o meia Yago Felipe.

FICHA DA PARTIDA

RETRÔ: Paulo Ricardo; David Junio, Dankler, Rayan (Guilherme Paixão) e Luiz Henrique; Kadi, Luiz Henrique Beserra, Radsley e Diego Guerra; Douglas Santos e Ericson (Vágner Love). Técnico: Jamesson Andrade.

SPORT: Halls (Thiago Couto); Augusto Pucci (Matheus Alexandre), Marcelo Ajul, Ramon Menezes e Felipinho; Zé Gabriel, Yago Felipe e Carlos de Pena; Chrystian Barletta, Gustavo Maia (Clayson) e Gustavo Coutinho. Técnico: Roger Silva.

Local: Estádio dos Aflitos, no Recife

Horário: 17h

Árbitro: Anderson Marques (PE)

Assistentes: Ricardo Nunes (PE) e Victor Lavor (PE)

Quarto Árbitro: Luiz Fernando (PE)

VAR: Tiago Nascimento (PE)

AVAR: Bruno Vieira (PE)

Transmissão: TV FPF e Goat (YouTube)