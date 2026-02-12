Com 20 equipes divididas em quatro grupos, competição define calendário de 2026

Com Sport e Retrô, Copa do Nordeste 2026 tem formato e datas definidos. (Maurícia da Matta / CBF)

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) apresentou, nessa quarta-feira (11), o regulamento da Copa do Nordeste de 2026.

A competição começa em 25 de março, enquanto o jogo de volta da final está marcado para 7 de junho.

Ao todo, 20 clubes participam da edição deste ano. São eles:

Pernambuco: Retrô e Sport;

Ceará: Ceará, Ferroviário e Fortaleza;

Bahia: Jacuipense, Juazeirense e Vitória;

Rio Grande do Norte: ABC e América-RN;

Rio Grande do Norte: ABC e América-RN; Paraíba: Botafogo-PB e Sousa;

Alagoas: ASA e CRB;

Sergipe: Confiança e Itabaiana;

Maranhão: Imperatriz e Maranhão;

Piauí: Fluminense-PI e Piauí.

O campeão da Copa do Nordeste de 2026 garante uma vaga na terceira fase da Copa do Brasil de 2027.

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão.

FORMATO DA COPA DO NORDESTE 2025

Na primeira fase da competição, as equipes estarão distribuídas em quatro grupos (A, B, C e D).

Neste formato, os confrontos ocorrem entre grupos distintos. Assim, os integrantes do Grupo A enfrentam os do Grupo B, enquanto as equipes do Grupo C duelam contra as do Grupo D.

Esta fase contará com turno único de cinco rodadas. Por critério de sorteio - que ainda terá data divulgada pela CBF - os clubes dos grupos A e C terão a vantagem de mandar três jogos em casa, jogando apenas dois como visitantes.

Ao fim das cinco rodadas, os dois mais bem colocados de cada chave avançam para as quartas de final. Esta etapa será decidida em partida única, com os seguintes confrontos:

1º Grupo A × 2º Grupo C;

1º Grupo B × 2º Grupo D;

1º Grupo C × 2º Grupo A;

1º Grupo D × 2º Grupo B.

Nas semifinais, a competição passa a ser decidida em jogos de ida e volta, com a equipe de melhor campanha fazendo a segunda partida em casa.

Entenda o formato da Copa do Nordeste 2026