Torcedor do Sport alega descumprimento de liminar pelo Retrô e pede multa de R$ 100 mil por hora

Caso teve início após o Retrô divulgar ingressos para a torcida visitante na ida da semifinal do Pernambucano ao preço único de R$ 200 (inteira) e R$ 100 (meia)

A polêmica envolvendo os valores dos ingressos para a semifinal entre Retrô e Sport ganhou um novo capítulo na véspera da partida desta quinta-feira (12), nos Aflitos. O torcedor rubro-negro Gustavo Luis da Rosa Oiticica ingressou com petição nos autos do processo judicial alegando que o clube de Camaragibe teria descumprido a decisão liminar que tratava da comercialização dos bilhetes.

Em documento divulgado pelo Leões de Sampa TV - LSDTV, o advogado Fred Duarte, representante do torcedor, protocolou manifestação na qual afirma que o Retrô não cumpriu integralmente a determinação judicial anteriormente concedida. Diante do que classifica como descumprimento, o advogado solicita que o juiz intime novamente o clube mandante com urgência e que haja majoração da multa.

No pedido, Duarte requer que a penalidade seja elevada para R$ 100.000,00 (cem mil reais) por hora de descumprimento, aumentando de forma significativa o impacto financeiro em caso de manutenção da suposta irregularidade.

O que diz o documento

O trecho anexado aos autos destaca que, “considerando que a partida ocorrerá na data de amanhã”, é necessária uma nova intimação do demandado para cumprir a decisão liminar já proferida no processo (ID 230264810).

O advogado sustenta que, diante da urgência; já que o jogo está marcado para esta quinta, a multa deve ser majorada para garantir efetividade à decisão judicial. A argumentação é de que a penalidade atual não estaria sendo suficiente para compelir o cumprimento da ordem.

Além disso, o documento pede que seja expedido ofício diretamente à empresa FutebolCard, responsável pela comercialização dos ingressos, para que cumpra a decisão independentemente da vontade do Retrô. Ou seja, a intenção é que a venda dos bilhetes seja ajustada mesmo que o clube mandante não adote as medidas voluntariamente.

O pedido também menciona que a empresa poderá incorrer nas mesmas penalidades previstas na decisão caso não observe a determinação judicial.

A reportagem do Diario de Pernambuco tentou contato com o Retrô sobre a questão dos ingressos para a torcida visitante no jogo desta quinta (12), mas não obteve resposta.

Contexto da disputa

A controvérsia teve início após o Retrô divulgar ingressos ao preço único de R$ 200 (inteira) e R$ 100 (meia-entrada) para o confronto, com divisão de setores entre mandante e visitante. O Sport chegou a protocolar pedido de intervenção junto à Federação Pernambucana de Futebol (FPF), alegando valores abusivos e questionando o percentual destinado à torcida visitante.

Posteriormente, o caso foi levado à Justiça, que concedeu decisão liminar. Agora, segundo a nova petição apresentada, haveria descumprimento da ordem judicial por parte do clube mandante.