Felipinho desfalca o Sport contra o Retrô e pode voltar só na final
A partida entre Retrô e Sport acontece nesta quinta-feira (12), às 17h, no Estádio do Aflitos
Publicado: 12/02/2026 às 11:49
Felipinho, lateral esquerdo do Sport (Paulo Paiva/Sport)
O Sport não poderá contar com uma de suas principais peças para o primeiro jogo da semifinal do Campeonato Pernambucano contra o Retrô. O lateral-esquerdo Felipinho sofreu um incômodo muscular na coxa e foi vetado para o duelo diante da Fênix de Camaragibe. O jogador pode ficar fora dos dois confrontos da semifinal.
O primeiro jogo da semifinal entre Retrô e Sport acontece nesta quinta-feira (12), às 17h, no Estádio dos Aflitos. Enquanto o jogo de volta será na Ilha do Retiro, no sábado (21), às 16h30.
A perda do lateral é considerável para o Leão, visto que, o técnico Roger Silva vinha utilizando Felipinho com frequência na equipe titular. O Sport terá dificuldades para suprir a ausência do lateral, principalmente devido a grande qualidade ofensiva do jogador no corredor esquerdo.
As principais peças para substituir Felipinho são:
Davi Gabriel - Lateral de 28 anos contratado pelo Sport em janeiro de 2026 e que soma apenas uma aparição com a camisa rubro-negra, no empate contra o Maguary. Na ocasião, Davi entrou no lugar de Felipinho aos 15 minutos do segundo tempo.
Rafinha - Lateral formado na base rubro-negra, que iniciou a temporada como titular da equipe Sub-20 do Sport e foi relacionado para a partida. No Campeonato Pernambucano, o jovem de 19 anos atuou em três jogos, contra Jaguar, Retrô e Náutico, e deu uma assistência no confronto diante do Jaguar.