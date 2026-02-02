Detidos em operação contra violência nos estádios, torcedores fazem 'festa' em delegacia após gols do Leão

Membros de torcida organizada detidos antes de Sport x Santa celebram gol rubro-negro na delegacia. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Durante a vitória do Sport sobre o Santa Cruz no Clássico das Multidões, disputado no último sábado (31), membros de uma torcida organizada rubro-negra, detidos antes da partida, celebraram os gols do time na delegacia de Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

Os registros foram feitos em vídeo e publicados nas redes sociais, gerando repercussão. Neles, os torcedores aparecem comemorando o primeiro gol, marcado por Gustavo Coutinho, de pênalti, aos 36 minutos do primeiro tempo. O Sport venceu o clássico por 2x1, com um gol de Micael, marcado aos 46 minutos do segundo tempo.



Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão.

De acordo com a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), 67 integrantes de torcidas organizadas foram detidos portando rojões e barrotes de madeira, frequentemente utilizados em confrontos de rua, na manhã do sábado, durante operação da corporação antes do Clássico.

Além disso, um homem, identificado como torcedor do Santa Cruz, foi detido sob a acusação de monitorar a torcida adversária para planejar possíveis ataques.