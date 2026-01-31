PM detém 68 integrantes de torcidas organizadas antes do Clássico das Multidões

Sessenta e sete integrantes de torcidas organizadas foram detidos portando rojões e barrotes de madeira antes do Clássico das Multidões

PM deteve 68 integrantes de torcidas organizadas antes do Clássico das Multidões (Reprodução/WhatsApp)

Sessenta e sete integrantes de torcidas organizadas foram detidos portando rojões e barrotes de madeira, frequentemente utilizados em confrontos de rua, na manhã deste sábado (31), durante operação da Polícia Militar de Pernambuco para o Clássico das Multidões, marcado para as 16h30, na Ilha do Retiro.

Além disso, um homem, identificado como torcedor do Santa Cruz, foi detido sob a acusação de monitorar a torcida adversária para planejar possíveis ataques.

Sport e Santa Cruz entram em campo pela última rodada da 1ª fase do Campeonato Pernambucano 2026. O policiamento foi reforçado em Terminais Integrados, principais corredores viários e rotas já conhecidas pelo deslocamento de torcidas organizadas.

A operação teve como ponto de partida o Quartel do Comando Geral, mobilizando unidades da Diretoria Integrada Especializada (DIRESP), como Radiopatrulha, CIPMotos, BPTran, BPA e BPGd. Outras unidades de área também começaram cedo sua atuação ostensiva preventiva para antecipar ações que possam gerar conflito entre torcedores.

A estratégia preventiva é subsidiada por setores de inteligência e supervisionada pelo Centro Integrado de Comando e Controle Estadual (CICCE), onde forças da Secretaria de Defesa Social monitoram a movimentação em tempo real.

