Santa Cruz vai jogar contra o Decisão em Goiana pelas quartas de final do Pernambucano

Jogadores do Santa Cruz (Evelyn Victoria/SCFC)

A Federação Pernambucana de Futebol (FPF) divulgou, na noite deste domingo (1/2), a tabela detalhada das quartas de final do Estadual 2026. Após uma primeira etapa relâmpago, disputada no mês de janeiro e que classificou Náutico (1º, com 18 pontos) e Sport (2º, com 14) direto para as semifinais, o torneio agora entra nos mata-matas, com jogos de ida e volta.

Os confrontos da segunda fase começam de imediato. Na quarta (4), tem Maguary x Retrô às 16h30 no estádio Arthur Tavares, em Bonito. O jogo da volta será no sábado (7), às 16h30, ainda sem local definido. Já na quinta (5), o Decisão recebe o Santa Cruz no Sesc de Goiana, às 16h30. Detalhe é que o estádio não recebeu nem um jogo do trio de ferro da capital até agora e o duelo deve ter portões fechados ao público. A volta será domingo (8), às 18h, na Arena de Pernambuco.

Na 1ª fase, o Retrô foi o terceiro, com 11 pontos. O Santa foi o quarto, com 10. O Decisão ficou em quinto, com nove, assim como o Maguary, sexto colocado. Os dois times que se classificarem asseguram vaga na Copa do Brasil de 2027, o que já conseguiram Náutico e Sport, dois semifinalistas já garantidos.

SEMIFINAIS

Nas semifinais, programadas para 11 e 21 de fevereiro, o vencedor do confronto entre Santa Cruz e Decisão terá pela frente o Náutico, enquanto o time que avançar de Retrô x Maguary mede forças com o Sport.

As finais do Campeonato Pernambucano estão previstas para os dias 1º e 8 de março, definindo o campeão estadual e os dois represententes na Copa do Nordeste de 2027.

Confira datas e confrontos:

Quartas de finais

Jogos de ida (dias 4 e 5 de fevereiro)

Maguary x Retrô

Decisão x Santa Cruz

Jogos de volta (dias 7 e 8 de fevereiro)

Retrô x Maguary

Santa Cruz x Decisão

Semifinais

Jogos de ida (dia 11 de fevereiro)

(vencedor de Santa Cruz x Decisão) x Náutico

(vencedor de Retrô x Maguary) x Sport

Jogos de volta (dia 21 de fevereiro)

Náutico x (vencedor de Santa Cruz x Decisão)

Sport x (vencedor de Retrô x Maguary)