Decisão aguarda liberação de laudos para receber torcida contra o Santa Cruz

Estádio José Dionísio do Carmo, em Goiana (Michael/Decisão)

A realização do jogo entre Decisão e Santa Cruz com presença de torcida segue indefinida. Mesmo com liberação técnica para a realização da partida por parte da FPF, o estádio ainda depende de laudos dos órgãos públicos para receber torcedores. A partida está marcada para quinta-feira (5), às 16h30, no estádio José Dionísio do Carmo, em Goiana.

Apesar de o estádio já estar liberado para a realização de jogos do ponto de vista técnico, com aval da Federação Pernambucana de Futebol (FPF), a entrada de torcedores só será autorizada após a emissão dos laudos de segurança. A diretoria do Decisão aguarda a documentação para definir se haverá público e qual será a capacidade liberada.

Inaugurado em 2013, o estádio José Dionísio do Carmo, conhecido como Sesc Goiana, passa a ser a casa do Decisão nesta temporada. O clube já teve passagem pelo município, mas havia deixado a cidade antes da inauguração do equipamento esportivo.

Sem equipes locais disputando competições oficiais nos últimos anos, o estádio foi utilizado principalmente para torneios amadores e eventos de menor repercussão. As arquibancadas do Sesc Goiana contam com sistema de iluminação, o que permite a realização de jogos no período noturno.