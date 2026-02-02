Santa Cruz teve apenas uma vitória contra adversários do mata-mata na 1ª fase do Pernambucano
Desempenho contra concorrentes liga alerta no Santa Cruz para o mata-mata do Pernambucano
Publicado: 02/02/2026 às 09:27
Quirino, atacante do Santa Cruz (Rafael Melo/FPF)
O Santa Cruz deixou a primeira fase devendo nos jogos mais exigentes. O Tricolor do Arruda chega ao mata-mata com um retrospecto negativo diante dos adversários diretos que seguem vivos na competição. Em cinco jogos contra equipes que avançaram de fase, a Cobra Coral conquistou apenas uma vitória.
Na primeira fase, o Santa Cruz enfrentou todos os seus concorrentes diretos e encontrou dificuldades. A única vitória ocorreu logo na rodada de abertura, quando goleou o Decisão por 3 a 0, na Arena Pernambuco. No segundo compromisso, a equipe coral ficou no empate em 1 a 1 com o Maguary, fora de casa.
Nos confrontos seguintes, o desempenho caiu. O Santa Cruz foi derrotado pelo Retrô por 1 a 0, perdeu de forma contundente para o Náutico por 4 a 0 e, na sétima rodada, acabou superado pelo Sport por 2 a 1, na Ilha do Retiro.
O aproveitamento contra os times do mata-mata foi de apenas 26,6%, com uma vitória, um empate e três derrotas, além de oito gols sofridos e apenas cinco marcados. Os números evidenciam dificuldades do Santa Cruz em jogos de maior exigência técnica, especialmente contra equipes que terminaram nas primeiras posições da tabela.
Agora, no formato eliminatório, o Tricolor terá a chance de mudar o cenário justamente contra um velho conhecido: o Decisão, adversário já vencido na fase inicial. Para avançar às semifinais e sonhar com o título estadual, o Santa Cruz precisará apresentar um desempenho mais consistente diante dos principais concorrentes.
Jogos do Santa Cruz na primeira fase:
Santa Cruz 3x0 Decisão - 1º rodada
Maguary 1x1 Santa Cruz - 2º rodada
Retrô 1x0 Santa Cruz - 4º rodada
Santa Cruz 0x4 Náutico - 5º rodada
Sport 2x1 Santa Cruz - 7º rodada