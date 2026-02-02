Santa Cruz teve apenas uma vitória contra adversários do mata-mata na 1ª fase do Pernambucano

Quirino, atacante do Santa Cruz (Rafael Melo/FPF)

O Santa Cruz deixou a primeira fase devendo nos jogos mais exigentes. O Tricolor do Arruda chega ao mata-mata com um retrospecto negativo diante dos adversários diretos que seguem vivos na competição. Em cinco jogos contra equipes que avançaram de fase, a Cobra Coral conquistou apenas uma vitória.

Os seis clubes classificados foram divididos entre semifinal direta — Náutico (1º) e Sport (2º) — e quartas de final, que terão os confrontos entre Retrô (3º) e Maguary (5º), além de Santa Cruz (4º) contra o Decisão (6º).

Na primeira fase, o Santa Cruz enfrentou todos os seus concorrentes diretos e encontrou dificuldades. A única vitória ocorreu logo na rodada de abertura, quando goleou o Decisão por 3 a 0, na Arena Pernambuco. No segundo compromisso, a equipe coral ficou no empate em 1 a 1 com o Maguary, fora de casa.

Nos confrontos seguintes, o desempenho caiu. O Santa Cruz foi derrotado pelo Retrô por 1 a 0, perdeu de forma contundente para o Náutico por 4 a 0 e, na sétima rodada, acabou superado pelo Sport por 2 a 1, na Ilha do Retiro.

O aproveitamento contra os times do mata-mata foi de apenas 26,6%, com uma vitória, um empate e três derrotas, além de oito gols sofridos e apenas cinco marcados. Os números evidenciam dificuldades do Santa Cruz em jogos de maior exigência técnica, especialmente contra equipes que terminaram nas primeiras posições da tabela.

Agora, no formato eliminatório, o Tricolor terá a chance de mudar o cenário justamente contra um velho conhecido: o Decisão, adversário já vencido na fase inicial. Para avançar às semifinais e sonhar com o título estadual, o Santa Cruz precisará apresentar um desempenho mais consistente diante dos principais concorrentes.

Jogos do Santa Cruz na primeira fase:

Santa Cruz 3x0 Decisão - 1º rodada

Maguary 1x1 Santa Cruz - 2º rodada

Retrô 1x0 Santa Cruz - 4º rodada

Santa Cruz 0x4 Náutico - 5º rodada

Sport 2x1 Santa Cruz - 7º rodada

