Meritocracia em campo: Roger Silva justifica alterações no time titular do Sport

O Sport teve duas modificações no time titular para enfrentar o Santa Cruz, no último sábado (31)

Roger Silva, técnico do Sport (Paulo Paiva/Sport)

No último sábado (31), o Sport venceu Santa Cruz no Clássicos das Multidões. Após a partida, o treinador Roger Silva comentou sobre as escalações do time, afirmando que ninguém tem vaga cativa no time, o que é levado em consideração é o dia a dia, treinos e jogos.

Desde a sua chegada ao Sport, Roger Silva já comandou a equipe em quatro partidas. Em duas delas, contra Decisão e Vitória-PE, repetiu a mesma escalação. Diante do Maguary, realizou apenas uma mudança no meio-campo. Já para o Clássico das Multidões, o treinador alterou mais dois nomes na equipe titular.

Os atletas que saíram do time foram o lateral-direito Matheus Alexandre e o volante Pedro Martins, que deram lugar a Augusto Pucci e Marlon. De acordo com Roger, a decisão passou pelo critério da meritocracia, já que ambos os jogadores entraram bem contra o Maguary e estão apresentando uma evolução e bom desempenho nos treinos.

"Essa é uma linha de trabalho, a questão é sempre pelo merecimento. Jogar na equipe do Roger Silva, é uma questão de dia a dia, não é o último jogo. Você precisa jogar bem e treinar bem, com excelência. Quando você treina bem e entra bem nos jogos, isso te dá a oportunidade de iniciar o próximo jogo", afirmou o técnico.

Roger também comentou sobre a escolha de Augusto Pucci e Marlon para começarem o Clássico das Multidões. Segundo ele, a ideia é que a disputa pelas posições seja dura dentro clube.

"Achei que o Augusto (Pucci) entrou muito bem no jogo contra o Maguary. O Marlon entrou muito bem, leve, arrastando bola para nós, poderíamos ter feito o gol lá e vencido o jogo, com bons duelos ganhos, jogando com confiança, driblando e abrindo espaço. A ideia é essa, fazer a competitividade entre nós ser muito dura, é isso que quero implantar aqui"

O técnico ainda comentou sobre Matheus Alexandre, que é alvo de criticas constantes feitas pela torcida rubro-negra. Roger afirma que os questionamentos são feitos muito pela atuação do atleta no ano de 2025 e que tem que se analisar o momento atual.



"Também pensando muito no Matheus (Alexandre), no questionamento que tem sobre o atleta, de alguma forma potencializado pelo ano de 2025. Realmente eu acho que ele fez dois bons jogos aqui, os dois primeiros jogos e mesmo assim eu ainda acho que tem uma certa crítica, sabe? é algo que vamos construindo durante o ano. As coisas precisam ser justas, analisar de fato o que é e não o que foi"

Times titulares de Roger Silva até o momento.

DECISÃO e VITÓRIA-PE

Halls; Matheus Alexandre, Marcelo Ajul, Ramon Menezes e Felipinho; Pedro Martins, Zé Gabriel e Max; Gustavo Maia, Barletta e Gustavo Coutinho.

MAGUARY

Halls; Matheus Alexandre, Marcelo Ajul, Ramon Menezes e Felipinho; Pedro Martins, Zé Gabriel e Yago Felipe; Gustavo Maia, Barletta e Gustavo Coutinho.

Yago Felipe substituiu Max no time titular.

SANTA CRUZ

Halls; Augusto Pucci, Marcelo Ajul, Ramon Menezes e Felipinho; Yago Felipe, Zé Gabriel e Marlon; Gustavo Maia, Barletta e Gustavo Coutinho.

Pucci e Marlon entraram no lugar de Matheus Alexandre e Pedro Martins. Além de Yago Felipe ter continuado no time titular.