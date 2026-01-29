Sport anuncia a contratação do atacante Clayson, campeão da Série B em 2025
O atacante é a 9ª contratação do Leão da Ilha para a temporada de 2026
Publicado: 29/01/2026 às 09:38
Clayson, novo atacante do Sport (Igor Cysneiros/Sport)
Na manhã desta quinta-feira (29), o Sport anunciou a contratação do atacante Clayson, de 30 anos, para reforçar o Leão da Ilha no ano de 2026. O jogador chega a Recife para aumentar a quantidade de peças ofensivas do time comandado por Roger Silva e tem contrato válido até o dia 30 de novembro de 2026.
Após a participação na Série A, o atacante foi transferido para o Coritiba, onde participou de 22 jogos, sendo titular em 12 partidas. Não marcou gols e contribuiu com duas assistências no elenco que conquistou o Campeonato Brasileiro da Série B.
Em toda a carreira, o atacante passou por: Ponte Preta, Corinthians, Bahia, Cuiabá, Coritiba e Mirassol, em território brasileiro. Além disso, o atacante também soma participações em dois campeonatos internacionais: na Arábia Saudita, pelo Al-Faisaly e no Japão, pelo V-Varen Nagasak.
Clayson é a 9ª contratação do Sport para a temporada, até o momento. Além dele, o Leão da Ilha já anunciou mais oito contratações, divididas em todas as áreas do campo.
Contratações do Sport na temporada (até o momento)
Goleiro
- Halls
Lateral
- Davi Gabriel
Zagueiro
- Marcelo Benevenuto
Volante
- Zé Gabriel
Meio-campistas
- Max
- Yago Felipe
- Carlos de Peña
Atacantes
- Marlon Douglas
- Clayson