Sport anuncia a contratação do atacante Clayson, campeão da Série B em 2025

O atacante é a 9ª contratação do Leão da Ilha para a temporada de 2026

Clayson, novo atacante do Sport (Igor Cysneiros/Sport)

Na manhã desta quinta-feira (29), o Sport anunciou a contratação do atacante Clayson, de 30 anos, para reforçar o Leão da Ilha no ano de 2026. O jogador chega a Recife para aumentar a quantidade de peças ofensivas do time comandado por Roger Silva e tem contrato válido até o dia 30 de novembro de 2026.

Na última temporada, Clayson iniciou o ano no Mirassol, onde teve espaço no time, porém não correspondeu as chances dadas. No total, o atacante participou de seis partidas, onde foi titular em três, sem marcar gols e distribuindo apenas uma assistência.

Após a participação na Série A, o atacante foi transferido para o Coritiba, onde participou de 22 jogos, sendo titular em 12 partidas. Não marcou gols e contribuiu com duas assistências no elenco que conquistou o Campeonato Brasileiro da Série B.

Em toda a carreira, o atacante passou por: Ponte Preta, Corinthians, Bahia, Cuiabá, Coritiba e Mirassol, em território brasileiro. Além disso, o atacante também soma participações em dois campeonatos internacionais: na Arábia Saudita, pelo Al-Faisaly e no Japão, pelo V-Varen Nagasak.

Clayson é a 9ª contratação do Sport para a temporada, até o momento. Além dele, o Leão da Ilha já anunciou mais oito contratações, divididas em todas as áreas do campo.

Contratações do Sport na temporada (até o momento)

Goleiro

Halls

Lateral

Davi Gabriel

Zagueiro

Marcelo Benevenuto

Volante

Zé Gabriel

Meio-campistas

Max

Yago Felipe

Carlos de Peña

Atacantes

Marlon Douglas

Clayson



