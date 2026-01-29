diariodepernambuco.com.br
Sport
CONTRATAÇÃO

Sport anuncia a contratação do atacante Clayson, campeão da Série B em 2025

O atacante é a 9ª contratação do Leão da Ilha para a temporada de 2026

Lucas Valle

Publicado: 29/01/2026 às 09:38

Clayson, novo atacante do Sport/Igor Cysneiros/Sport

Na manhã desta quinta-feira (29), o Sport anunciou a contratação do atacante Clayson, de 30 anos, para reforçar o Leão da Ilha no ano de 2026. O jogador chega a Recife para aumentar a quantidade de peças ofensivas do time comandado por Roger Silva e tem contrato válido até o dia 30 de novembro de 2026. 

Na última temporada, Clayson iniciou o ano no Mirassol, onde teve espaço no time, porém não correspondeu as chances dadas. No total, o atacante participou de seis partidas, onde foi titular em três, sem marcar gols e distribuindo apenas uma assistência.

Após a participação na Série A, o atacante foi transferido para o Coritiba, onde participou de 22 jogos, sendo titular em 12 partidas. Não marcou gols e contribuiu com duas assistências no elenco que conquistou o Campeonato Brasileiro da Série B.

Em toda a carreira, o atacante passou por: Ponte Preta, Corinthians, Bahia, Cuiabá, Coritiba e Mirassol, em território brasileiro. Além disso, o atacante também soma participações em dois campeonatos internacionais: na Arábia Saudita, pelo Al-Faisaly e no Japão, pelo V-Varen Nagasak.

Clayson é a 9ª contratação do Sport para a temporada, até o momento. Além dele, o Leão da Ilha já anunciou mais oito contratações, divididas em todas as áreas do campo. 

Contratações do Sport na temporada (até o momento)

Goleiro

  • Halls 

Lateral

  • Davi Gabriel 

Zagueiro

  • Marcelo Benevenuto 

Volante

  • Zé Gabriel

Meio-campistas

  • Max
  • Yago Felipe
  • Carlos de Peña 

Atacantes

  • Marlon Douglas
  • Clayson

 


