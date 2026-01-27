Sport oficializa contratação do zagueiro Marcelo Benevenuto, ex-Fortaleza

Atleta já vinha realizando atividades no CT José de Andrade Médicis e foi anunciado pelo Leão da Ilha após rescindir com o Fortaleza

Marcelo Benevenuto, zagueiro do Sport (Paulo Paiva/Sport Recife)

Cara nova na defesa! O Sport oficializou, nesta terça-feira (27), a contratação do zagueiro Marcelo Benevenuto, de 30 anos, que assinou contrato até o fim do Campeonato Brasileiro da Série B. O novo reforço rubro-negro rescindiu seu vínculo com o Fortaleza para defender o Leão da Ilha.

O defensor já vinha treinando com o elenco do Sport desde a última semana, no CT José de Andrade Médicis, após passar por exames médicos, e está totalmente integrado ao grupo comandado pelo técnico Roger Silva.

Benevenuto acumula passagens por Botafogo, Fortaleza, Coritiba e Criciúma, seu último clube, onde disputou a Série B de 2025.

No Sport, terá como companheiros de posição os atuais titulares Ramon e Ajul, além de Patrick e Felype Gabriel, oriundos da base leonina. Agora, o zagueiro aguarda a publicação de seu nome no BID da CBF para ficar à disposição de Roger Silva no próximo compromisso do Leão.

Próximo jogo

O Sport enfrenta o Maguary nesta quarta-feira (28), em Bonito, às 15h, pela sexta rodada do Campeonato Pernambucano.

