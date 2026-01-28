Sport divulga parcial com mais de 16 mil ingressos vendidos para clássico contra o Santa Cruz

O Clássico das Multidões está marcado para sábado (31), às 16h30, na Ilha do Retiro

Torcida do Sport na Ilha do Retiro (Paulo Paiva/Sport Recife)

Jogo importante e casa cheia. O Sport divulgou nesta quarta-feira (28) que mais de 16 mil ingressos já foram vendidos para o Clássico das Multidões, válido pela 7ª rodada do Campeonato Pernambucano. O duelo contra o Santa Cruz acontece neste sábado (31), às 16h30, na Ilha do Retiro, apenas com a torcida rubro-negra.

Os ingressos seguem à venda e podem ser adquiridos por meio do site oficial do clube.

O técnico Roger Silva, logo após o empate com o Maguary, ainda nesta quarta-feira, em Bonito, celebrou a procura da torcida leonina para garantir lugar nas arquibancadas da Ilha do Retiro.

"Estou muito feliz de receber a informação de que vendemos 15 mil ingressos. Nossa casa vai estar cheia. Estou com saudade daquela Ilha do jeito que eu conheço e pode ter certeza que vamos entregar uma atuação muito melhor do que a de hoje"

Biometria facial

Em 2026, o Sport passou a utilizar um novo site oficial para a venda de ingressos. Com a mudança de plataforma, todos os torcedores deverão realizar um novo cadastro e refazer a biometria facial para assistir ao jogo na Ilha do Retiro, exceto os que realizaram para acessar o estádio nas partidas anteriores deste ano.

O recadastramento é obrigatório para garantir o acesso ao interior do estádio. Sem a atualização da biometria facial no novo sistema, não será possível realizar o check-in, comprar ingressos ou acessar o estádio.