Ramon pede foco no Sport após empate com Maguary e projeta decisão contra o Santa Cruz

Ramon Menezes, zagueiro do Sport (Paulo Paiva/Sport Recife)

Após o empate em 1 a 1 com o Maguary, nesta quarta-feira (28), em Bonito, o zagueiro e capitão Ramon Menezes destacou a dificuldade da partida, valorizou o ponto conquistado fora de casa e já voltou as atenções do Sport para o Clássico das Multidões contra o Santa Cruz, marcado para este sábado (31), às 16h30, na Ilha do Retiro.

Para Ramon, o contexto da partida diante do Azulão exigiu entrega máxima do elenco rubro-negro.

“Jogo difícil hoje. Em questão do gramado, um pouco pesado e diferente do que estávamos acostumados, mas também não pode ser desculpa”, afirmou o defensor, em entrevista à Rádio Jornal, ainda na saída de campo.

Com o resultado, o Sport chegou aos 11 pontos e segue na vice-liderança do Campeonato Pernambucano, dependendo apenas de uma vitória simples no clássico para garantir, de forma direta, a vaga nas semifinais do Estadual. O adversário, o Santa Cruz, na 3ª posição, chega após golear o Jaguar por 6 a 0 no Arruda, também nesta quarta-feira.

O capitão rubro-negro ressaltou a importância da rápida recuperação física e mental para o confronto decisivo.

"Em um resumo geral, é agradecer pelo ponto conquistado, de muita luta. A gente foi em busca do empate e agora é descansar bem, porque em menos de 72 horas a gente vai estar em campo de novo. Vai ser um clássico, um jogo difícil, em que todo mundo tem que estar motivado, ligado do início ao fim, porque é um jogo para confirmar nossa classificação direta à semifinal”, pontuou.

A expectativa é de casa cheia na Ilha do Retiro. O clube já anunciou a venda antecipada de mais de 16 mil ingressos, e a presença massiva da torcida promete empurrar o time em busca do resultado que garante a vice-colocação e a vaga direta na próxima fase.

“Ver onde a gente errou hoje para que não aconteça nos próximos jogos e que a vitória venha”, completou Ramon.