Sport oficializa empréstimo de Rodrigo Atencio ao futebol argentino
O empréstimo foi feito com compensação financeira e prevê opção de compra de parte dos direitos econômicos do jogador ao final do contrato
Publicado: 27/01/2026 às 10:57
Rodrigo Atencio, meia-atacante do Sport (Rafael Vieira/DP Foto)
O Sport oficializou nesta terça-feira (27), o empréstimo do meio-campista argentino Rodrigo Atencio ao Independiente Rivadavia, da Argentina, até o dia 31 de dezembro de 2026. O clube realizou um empréstimo com compensação financeira, onde o clube receberá US$ 200 mil, o equivalente a R$ 1 milhão pela operação.
O meio-campista, Rodrigo Atencio, de 23 anos, não atuava com a camisa rubro-negra desde a partida contra Atlético-MG, na 33ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2025. Mesmo nesta partida, o argentino entrou apenas nos acréscimos.
O meia de 23 anos chegou ao clube em janeiro de 2025 como uma das contratações mais caras da história do Leão, com valores que ultrapassam R$ 12 milhões. Pelo Sport, Atencio atuou em 26 partidas, sendo titular em apenas seis delas, onde somou apenas três gols e uma assistência.