Sport oficializa empréstimo de Rodrigo Atencio ao futebol argentino

Rodrigo Atencio, meia-atacante do Sport (Rafael Vieira/DP Foto)

O Sport oficializou nesta terça-feira (27), o empréstimo do meio-campista argentino Rodrigo Atencio ao Independiente Rivadavia, da Argentina, até o dia 31 de dezembro de 2026. O clube realizou um empréstimo com compensação financeira, onde o clube receberá US$ 200 mil, o equivalente a R$ 1 milhão pela operação.

Durante o período do empréstimo, o Independiente Rivadavia assumirá toda a responsabilidade financeira com o atleta, sendo responsável por todo o salários e outros direitos do jogador. Além disso, há opção de compra de até 80% dos direitos econômicos de Atencio, que pode ser exercida até o final do vínculo, por até US$ 1,9 milhão.

O meio-campista, Rodrigo Atencio, de 23 anos, não atuava com a camisa rubro-negra desde a partida contra Atlético-MG, na 33ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2025. Mesmo nesta partida, o argentino entrou apenas nos acréscimos.

O meia de 23 anos chegou ao clube em janeiro de 2025 como uma das contratações mais caras da história do Leão, com valores que ultrapassam R$ 12 milhões. Pelo Sport, Atencio atuou em 26 partidas, sendo titular em apenas seis delas, onde somou apenas três gols e uma assistência.