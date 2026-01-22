Roger pede paciência e defende processo de reconstrução no Sport: "Não é só o campo"

Roger Silva, técnico do Sport (Paulo Paiva/Sport)

Apesar do ótimo resultado do Sport contra o Decisão dentro de campo, o treinador Roger Silva, fez questão de realizar uma analise sobre o processo de reconstrução do Leão da Ilha, afirmando que ele vai além das quatro linhas.

O comandante rubro-negro mandou um recado para a torcida e afirmou que para a reestruturação do time acontecer, o torcedor precisa entender que a reorganização do Sport passa por organização, planejamento e tranquilidade. Não forçar resultados imediatos, e sim ter uma perspectiva ampla do processo.

"Tem muita coisa que a gente precisa reconstruir. Não é só o campo. Eu sei que o final de tudo é o campo. O torcedor quer um time competitivo e que ganhe título, ok. Mas existe um processo que agente precisa construir com muito refino, com muita paz, sabe? Sem as fortes emoções de uma vitória de 5 a 0.", comentou o comandante.

Roger também afirma que terá paciência sobre a utilização dos novos reforços. Segundo ele, Yago Felipe ainda não tem as condições ideais para atuar como titular de imediato no próximo sábado (24), justamente por estar em fase de adaptação física e tática. A ideia é administrar os minutos em campo para evitar riscos, especialmente diante de um elenco que possui um número pequeno de peças.

"É legal pôr o Yago Felipe para jogar no sábado? Não. Não é. Por quê? Porque ele tá treinando, mas ele não tá no campo. Então não é mais certo a gente dar mais seis dias para ele e a gente tentar dar 20, 30 minutos na quarta e aí dar o o clássico? mas você tem um risco? É assim cara.", disse Roger.

Atualmente, o Sport conta com 14 atletas no elenco principal, número que deve aumentar nos próximos dias com a chegada de novos jogadores. Roger confirmou a chegada de nomes que já rodavam na imprensa pernambucana, como: Marcelo Benevenuto (zagueiro) e Carlos De Pena (meia). Além disso, o técnico garantiu que o elenco seguirá sendo reforçado.

"A gente tá com 14 atletas, Benê (Benevenuto) chegando 15, Yago 16. Daqui a pouco tem mais dois, três aí que estão chegando. Agora não vou falar não. De pena também. Então vai chegando os caras e aí vai melhorando as coisas.", citou o técnico rubro-negro.

Finalizando a entrevista, Roger Silva pediu compreensão e apoio da torcida, reforçando que o momento exige paciência e confiança no trabalho que vem sendo desenvolvido. O treinador explicou que a escolha de estrear o time titular diante do Decisão, e não no Clássico dos Clássicos contra o Náutico, aconteceu com o objetivo de ter uma sequência maior de treinamentos. Segundo o técnico, o Sport vive um período delicado e precisa de calma para evoluir dentro e fora de campo.

"O certo era a gente jogar hoje pra gente ter mais seis dias de treino. Então eu treinei muito forte, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. muito forte. Sábado eu descansei, consegui treinar domingo forte, segunda um pouquinho e terça vai para o jogo. A gente ganhou quase sete ou oito sessões de treino. É muita coisa, cara. A gente melhora a equipe com oito dias de trabalho", disse Roger.

"A gente precisa acreditar mais nos processos e no que está sendo feito. O clube passa por um momento extremamente delicado e precisa de carinho até nas escolhas. Então é isso, eu peço pro nosso torcedor mais uma vez esse carinho", finalizou o treinador.