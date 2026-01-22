Roger Silva revela bastidores para resgate da credibilidade financeira do Sport

Roger Silva, técnico do Sport (Paulo Paiva/ Sport)

Após a goleada por 5 a 0 sobre o Decisão, na última quarta-feira (21), pela 4ª rodada do Campeonato Pernambucano, o técnico do Sport, Roger Silva, abriu o jogo sobre os bastidores financeiros do clube e como a instabilidade financeira impactou diretamente na montagem do elenco rubro-negro para a temporada.

Em entrevista coletiva, Roger revelou que o Sport chegou a perder negociações com três ou quatro jogadores, devido a falta de confiança dos atletas procurados em relação ao pagamento de salários. Segundo o treinador, os jogadores chegaram a recusar o convite após ouvirem relatos de atrasos financeiros no clube

"Mudou muito já. Matheus (Souto Maior, presidente), Lucas (Gomes, analista de desempenho) e Kadico (Pereira, vice-presidente) pagaram o salário do mês adiantado e eu eu preciso dizer isso para vocês. Nós perdemos três ou quatro atletas que eu liguei e eles disseram 'Profe, não dá para ir, cara, a gente ficou sabendo que o clube não tava pagando'. Os caras foram para outro clube e vão nos enfrentar."

O técnico afirma que esses atletas acabaram fechando com outras equipes. No entanto, com o adiantamento dos salários do mês, o ambiente muda e o clube consegue contratar jogadores de alto nível. Roger citou a contratação de Yago Felipe como exemplo, jogador que só aceitou ingressar no Leão da Ilha por conta da mudança na gestão financeira do clube.

"Agora quando eles (nova gestão) assumem e dizem 'olha, a gente vai pagar dentro do mês, a gente quer ser honesto, quer ser justo, quer ser diferente', com isso a gente consegue ter um Yago Felipe, a gente tira um cara da sensação, a gente ganha de dois times da Série A, porque o cara liga aqui e fala: 'Ah, ó, parece que os caras tão sério, estão pagando, o trabalho do Roger é legal, cara. Um cara sério, quer fazer uma equipe jogar."