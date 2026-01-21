Roger Silva estreia com goleada, e Sport faz 5 a 0 no Decisão pelo Pernambucano

O Leão contou com o retorno do elenco profissional e bateu o Caboclinho com autoridade na Ilha do Retiro, nesta quarta-feira (21)

Chrystian Barletta, atacante do Sport (Paulo Paiva/Sport Recife)

Vitória com autoridade! O Sport recebeu o Decisão na noite desta quarta-feira (21), na Ilha do Retiro, e levou a melhor com uma goleada por 5 a 0, em partida válida pela 4ª rodada do Campeonato Pernambucano.

O duelo marcou o retorno do elenco profissional aos jogos oficiais, além da estreia da equipe na atual edição do Estadual. Chrystian Barletta, Gustavo Maia, Marcelo Ajul, Felipinho e Zé Roberto anotaram os gols rubro-negros. Além dos atletas, a noite contou com a estreia de Roger Silva como técnico do Sport, retornando ao clube doze anos depois de ter defendido a equipe como atacante.

O resultado faz o Sport somar três pontos e chegar aos sete na tabela do Campeonato Pernambucano. Na próxima rodada, o Rubro-Negro volta a atuar na Ilha do Retiro no sábado (24), às 17h, quando recebe o Vitória-PE.

Já o Decisão, com três pontos, vai ao Estádio Arthur Tavares de Melo para encarar o Maguary fora de casa no domingo (25), às 15h, pela 5ª rodada da competição.

O JOGO

Com o retorno dos profissionais, o Sport teve a Ilha do Retiro a seu favor, mas também a pressão de demonstrar um futebol convincente ao seu torcedor após a preparação intensa no CT. E foi o que aconteceu: com um elenco comandado por Roger Silva, o Leão foi incisivo e dominante desde os primeiros minutos, buscando transições rápidas enquanto pressionava o Decisão em roubadas de bola.

O Rubro-Negro tentava furar a defesa adversária e conseguiu pela primeira vez aos 26 minutos. Barletta recebeu um lindo passe de três dedos de Gustavo Maia, que atuou como um “10” na jogada, invadiu a área e, com um toque sutil, tirou do goleiro João Gabriel para abrir o placar.

Os donos da casa seguiram em cima, mordendo a cada jogada e se aproveitando dos erros do meio-campo do Caboclinho. O segundo gol veio aos 47 minutos da primeira etapa. Gustavo Maia ficou com a sobra de uma bola mal rebatida pela defesa do Decisão e, com a perna esquerda, deu um toque de cavadinha para estufar as redes.

SEGUNDO TEMPO

Na segunda etapa, o apetite do Leão seguiu grande. Aos 9 minutos, Marcelo Ajul recebeu cruzamento de Max, cabeceou, a bola desviou na defesa do Decisão e sobrou para o próprio zagueiro rubro-negro, que, no rebote dentro da pequena área, marcou o terceiro gol.

Aos 19 minutos do segundo tempo, foi a vez de Felipinho marcar após erro na saída de bola do goleiro João Gabriel. O lateral avançou livre e apenas cavou com tranquilidade para anotar o quarto gol.

Já aos 39 minutos, Zé Roberto, que saiu do banco e não disputava uma partida desde novembro de 2024, sofreu pênalti e foi para a cobrança. O centroavante do Sport deslocou o goleiro e fechou a conta rubro-negra.

FICHA DA PARTIDA

SPORT: Halls; Matheus Alexandre, Ramon Menezes, Marcelo Ajul e Felipinho; Zé Gabriel (Dedé), Pedro Martins (Augusto Pucci) e Max Alves (Marlon Douglas); Chrystian Barletta, Gustavo Maia (Micael) e Gustavo Coutinho (Zé Roberto). Técnico: Roger Silva.

DECISÃO: João Gabriel; Kauan Diego, Rael, Ricardo Batista (Lipek) e Mateus Rodrigues; Kaio Bahia, Eder Monteiro e Fernando Portel (Alexandre Melo); Pablinho (Henrique Araujo), Mosquito (Richarles) e Bambam (Yan). Técnico: Kinho Forgiarini.

Local: Ilha do Retiro, no Recife

Horário: 19h

Árbitro: Tiago Nascimento dos Santos (PE)

Assistentes: Dhiego Cavalcanti Pereira (PE) e Joao Henrique de Oliveira Lima (PE)

4º Árbitro: Pedro Victor Melo de Souza (PE)

Gols: Chrystian Barletta (26/1T), Gustavo Maia (47/1T), Marcelo Ajul (09/2T), Felipinho (19/2T), Zé Roberto (39/2T)

Cartões amarelos: Felipinho (Sport); Henrique Araujo, Kauan Diego (Decisão)

Público: 7.647

Renda: R$ 185.430,00