Superação: Zé Roberto reestreia com gol, se emociona e celebra "recomeço" no Sport

Centroavante sofreu pênalti, converteu a cobrança e fechou o placar na vitória por 5 a 0 sobre o Decisão

Zé Roberto, centroavante do Sport (Paulo Paiva/Sport Recife)

O retorno do elenco profissional do Sport aos jogos oficiais foi marcado por um reencontro especial com a torcida rubro-negra. Na goleada por 5 a 0 sobre o Decisão, nesta quarta-feira (21), na Ilha do Retiro, pela 4ª rodada do Campeonato Pernambucano, um dos momentos mais simbólicos da noite teve como protagonista o centroavante Zé Roberto.

Após mais de um ano afastado dos gramados, o camisa 99 voltou a atuar oficialmente e ainda deixou sua marca. Aos 39 minutos do segundo tempo, Zé Roberto, que havia entrado ao longo da partida e não disputava um jogo desde novembro de 2024, sofreu pênalti e assumiu a responsabilidade da cobrança. Com tranquilidade, deslocou o goleiro e fechou a goleada rubro-negra, em meio a aplausos e emoção dos companheiros.

Na saída de campo, em entrevista ao Canal Goat, o atacante não conteve as lágrimas ao falar sobre o período difícil vivido longe do futebol.

"Estou muito feliz. Só Deus, minha família e eu sabemos o que passamos, e eu agradeço do fundo do meu coração as mensagens dos torcedores durante esse tempo. Estou muito emocionado, também durante o jogo, de poder reestrear", declarou.

Zé Roberto também fez questão de destacar o ambiente positivo do elenco e o significado de retornar justamente ao Sport, clube onde viveu momentos marcantes da carreira.

"Esse grupo tem muita coisa boa, muito para dar certo. A rapaziada que chegou treina muito, é esforçadíssima, e aqui foi o lugar que escolhi estar para voltar, onde fui muito feliz. O ano passado foi muito difícil para mim, e é um lugar que eu quis estar esse ano. Recomeçar e tentar de novo levar o Leão para a elite, que é o nosso maior objetivo na temporada", completou.

Recuperação e renovação de Zé Roberto

A reestreia ganha ainda mais peso pelo contexto vivido pelo centroavante. Em novembro de 2024, durante a partida contra o Operário-PR, pela Série B, Zé Roberto sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo após travar o pé no gramado do Estádio Germano Krüger. Dois dias depois, exames confirmaram a ruptura do ligamento cruzado anterior, além da necessidade de correção dos meniscos.

O jogador passou por cirurgia e enfrentou um longo e delicado processo de recuperação ao longo de 2025, marcado por dificuldades no reequilíbrio muscular. Mesmo assim, o atacante decidiu permanecer no clube. Zé Roberto renovou contrato com o Sport até o fim da Série B de 2026, aceitando uma readequação salarial e se alinhando à nova realidade financeira do Rubro-Negro.

Foi peça importante na campanha que garantiu o acesso à Série A em 2024 e a conquista do Campeonato Pernambucano. Ao todo, soma 50 partidas pelo Leão da Ilha, com 12 gols e 10 assistências: 22 participações diretas em gols com a camisa rubro-negra.