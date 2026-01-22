Beto Lago: "Sport 'estreia' profissionais com goleada"

Barletta foi um dos autores dos gols contra o Decisão (Paulo Paiva/Sport)

Goleada na “estreia”

Os quase oito mil torcedores que estiveram na Ilha do Retiro saíram satisfeitos com a estreia do time profissional do Sport. A goleada por 5x0 sobre o Decisão traz um recado claro: o Leão quer, e precisa, se recolocar na disputa por uma das duas vagas diretas à semifinal do Pernambucano. Roger Silva montou um Sport ofensivo. Max como articulador no meio e um trio veloz na frente (Barletta, Gustavo Coutinho e Gustavo Maia) com a missão de pressionar alto e sufocar a saída de bola do adversário. O plano funcionou em volume de jogo, embora o time ainda tenha pecado na finalização em vários momentos. Mesmo assim, o placar foi construído com naturalidade: Barletta abriu o marcador aos 26, e Gustavo Maia ampliou no fim da primeira etapa, com categoria, ao encobrir João Gabriel. No segundo tempo, o Decisão até tentou adiantar suas linhas, mas seguiu sendo engolido pela superioridade rubro-negra. Marcelo Ajul fez o terceiro logo aos 10, e Felipinho marcou um golaço aos 22, coroando uma atuação de destaque individual. Com o jogo resolvido, Roger aproveitou para rodar o elenco, incluindo o retorno de Zé Roberto, após longo período afastado. Coube a ele fechar a conta, de pênalti, aos 39. Foi apenas o primeiro jogo dos profissionais, ainda com erros de passe, falta de entrosamento e ajustes evidentes a serem feitos. Mas ainda vai crescer, principalmente com a chegada dos demais reforços. O torcedor rubro-negro começa, timidamente, a alimentar a esperança de ver o Sport novamente forte na briga pelo tetra estadual.

Causou surpresa o problema na rede elétrica das cabines de imprensa da Ilha do Retiro. O prejuízo foi direto para as transmissões de TV, que não exibiram o segundo gol do Sport. O episódio chama mais atenção porque, em 2024, o estádio passou por reforma completa no sistema elétrico, incluindo fiação e cabeamento justamente para suportar maior demanda e evitar sobrecargas. O investimento, à época, foi estimado em cerca de R$ 8 milhões. Fica a pergunta: o que falhou?

Por mais “minutagem”

Diante do Jaguar, o Náutico tem a chance de manter os 100% e administrar o elenco. Hélio dos Anjos vai segurar alguns titulares, pensando no clássico de domingo contra o Santa Cruz, na Arena de Pernambuco. Mas também para dar mais “minutagem” aos jogadores, o pode ser determinante não só na reta final do Pernambucano, mas também no início da Série B, onde elenco equilibrado costuma pesar tanto quanto time titular.

Retrô domina o Santa Cruz

No jogo principal da Arena de Pernambuco, o Retrô venceu o Santa Cruz e iniciou sua reação na disputa pelas primeiras posições do Estadual. Já o Tricolor, voltou a fazer uma partida muito ruim, que desandou de vez após a expulsão de Andrey. Um Santa Cruz confuso, dominado pelo Retrô e perdido em suas ideias táticas. Responsabilidade direta do técnico Marcelo Cabo.

