Roger exalta goleada sobre o Decisão, valoriza remanescentes e mira Sport "respeitado e temido"

Em primeira partida oficial, técnico destaca início de trabalho, união do elenco e apoio da diretoria rubro-negra

Roger, técnico do Sport ( Paulo Paiva / Sport Recife.)

A vitória contundente do Sport por 5 a 0 sobre o Decisão, na noite desta quarta-feira (21), na Ilha do Retiro, marcou mais do que a estreia do elenco profissional no Campeonato Pernambucano. O duelo, válido pela 4ª rodada do Estadual, também simbolizou o início oficial da caminhada de Roger Silva à frente do clube rubro-negro, doze anos após defender o Leão como atacante.

Após o apito final, em coletiva, o treinador destacou o significado especial da noite e não escondeu a realização pessoal por viver o primeiro jogo oficial no comando do Sport.

"Feliz demais e grato a Deus pela vitória, por esse momento, por estar aqui. Foi uma noite muito especial para mim. Sonhei em estar aqui, naquele banco de reservas, com certeza um dos meus sonhos como treinador, e pude realizar", afirmou.

Vitória valorizada pelo comandante

Dentro de campo, o Sport mostrou intensidade e eficiência, com gols de Chrystian Barletta, Gustavo Maia, Marcelo Ajul, Felipinho e Zé Roberto, fechando a goleada diante da torcida. Para Roger, porém, o resultado é apenas o primeiro passo de um processo que ainda está no começo e que passa, principalmente, pela reconstrução emocional do elenco após uma temporada traumática em 2025.

"Acho que estamos no início de um trabalho, com um caminho muito longo pela frente. Nós precisamos resgatar alguns caras que já estavam aqui: a questão da confiança, a questão da alegria de permanecer na casa, a questão de ter prazer em ficar no projeto que, aos olhos do povo de fora, da crítica, é um projeto perdedor, que tem tudo para dar errado", explicou o treinador, ressaltando sua identificação com o grupo em meio a uma reformulação nos bastidores.

Remanescentes do elenco

Roger fez questão de valorizar atletas que optaram por permanecer no clube mesmo diante das dificuldades financeiras e esportivas. Segundo ele, com o rebaixamento à Série B na temporada passada, esse compromisso precisa ser reconhecido pela torcida e pela própria comissão técnica.

"É valorizar também Barletta, Matheus, Ramon, Denis, Zé, que quiseram ficar aqui. A gente precisa colocar esse foco aqui e, em alguma hora, quando pensarmos em vaiar caras, a gente tem que pensar que eles escolheram permanecer. Todos eles tinham propostas para sair, inclusive o Zé Roberto, com uma lesão de 14 meses sem jogar, tinha situação para sair", pontuou.

Mesmo com o triunfo expressivo, o técnico reconheceu os desafios enfrentados na montagem do elenco, ainda curto e em processo de reformulação. Ainda assim, demonstrou confiança no planejamento conduzido pela diretoria rubro-negra. “Está sendo trabalhoso? Está. Gostaria de ter os 24 ou 25 jogadores que seria o ideal no plantel? Sim. Mas eu também acho que o processo está sendo validado com o presidente (Matheus Souto Maior), com o Ítalo (executivo), que é um projeto que começa agora e queremos colher em dezembro”, disse.

Missão do treinador com clube e torcida

Por fim, Roger destacou a importância do resultado para resgatar o vínculo com o torcedor e traçou o perfil do Sport que pretende construir ao longo da temporada.

"Com a vitória, a gente traz de volta o torcedor que tanto sofreu. Meu desafio é fazer uma equipe competitiva, corajosa e que a gente possa voltar a fazer o Sport respeitado e temido", concluiu.

Próximo jogo

Com o resultado, o Leão chegou aos sete pontos no Campeonato Pernambucano e volta a campo no sábado (24), às 17h, novamente na Ilha do Retiro, quando enfrenta o Vitória-PE pela sequência do Estadual.



