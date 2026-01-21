Sport x Decisão conta com pane nas cabines de imprensa da Ilha do Retiro

Falha técnica e queda de energia causaram ausência de sinal da transmissão ainda no primeiro tempo; exibição foi normalizada na etapa final

Sport x Decisão, jogo válido pelo Campeonato Pernambucano, Ilha do Retiro (Paulo Paiva/Sport Recife)

Uma pane nas cabines de imprensa da Ilha do Retiro aconteceu na partida entre Sport e Decisão, disputada na noite desta quarta-feira (21), pela 4ª rodada do Campeonato Pernambucano. O problema técnico afetou diretamente a transmissão do jogo ainda na reta final do primeiro tempo, gerando interrupções para o público que acompanhava a partida à distância.

Durante o período de instabilidade, a TV FPF informou, em sua transmissão, a ausência de sinal, sem conseguir exibir as imagens do confronto. Já o Canal Goat, responsável pela exibição em outra plataforma, comunicou que enfrentava uma queda de energia no estádio e que trabalhava para restabelecer o sinal o mais rápido possível.

A falha gerou reclamações de torcedores nas redes sociais, sobretudo no momento em que o Sport marcou o segundo gol, aos 47 minutos do primeiro tempo, não permitindo que os espectadores assistissem ao lance no momento. Apesar do transtorno, o problema foi solucionado a tempo da etapa complementar, e a transmissão foi normalizada no segundo tempo, sem novos registros de interrupção.