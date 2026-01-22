Jaguar x Náutico: veja onde assistir, horário e escalações para o duelo pelo Pernambucano

De olho em manter a liderança do Estadual, o Náutico visita a equipe de Jaboatão dos Guararapes nesta quinta-feira (22)

Jogadores do Náutico em comemoração de gol (Rafael Vieira/CNC)

Em busca de manter os 100% de aproveitamento e a liderança do Campeonato Pernambucano 2026, o Náutico visita o Jaguar nesta quinta-feira (22), às 20h, na Arena de Pernambuco. O jogo será válido pela 4ª rodada do Estadual e terá transmissão do canal Goat, no YouTube.

O Timbu ganhou os três jogos que disputou até aqui na competição, incluindo a goleada sobre o rival Sport na última rodada, e possui 9 pontos. O clube de Jaboatão dos Guararapes, por sua vez, somou apenas 2 pontos na competição e vai em busca de sua primeira vitória na disputa estadual.

Náutico

Depois de acelerar e colocar força máxima nos três primeiros compromissos em 2026, o Náutico terá mudanças em sua escalação inicial na partida desta quinta-feira. O técnico Guilherme dos Anjos confirmou o planejamento de rodar o elenco e promover uma maior minutagem para outros jogadores do plantel.

A ideia da comissão técnica é oportunizar jogadores com poucos minutos neste início de temporada, sobretudo entre os recém-chegados. Com isso, a expectativa é de nomes como o zagueiro Wanderson, o lateral Reginaldo, o volante Ramon Carvalho e os atacantes Felipe Saraiva e Jonas Toró possam iniciar na equipe titular.

Entre os remanescentes, o zagueiro Índio, o volante Wenderson e o atacante Samuel Otusanya também vivem expectativa de atuarem por mais minutos. Wenderson, aliás, foi desfalque nas duas últimas rodadas por desgaste muscular e deve voltar a figurar entre os titulares se estiver fisicamente apto.

Recém-chegado, o meia Juninho já vem treinando com bola e tinha possibilidade de ser relacionado pela primeira vez contra o Jaguar. O jogador, porém, ainda não possui as melhores condições de entrar em campo após se recuperar de lesão no joelho.

Vale lembrar que depois de visitar o Jaguar, o Náutico terá mais um clássico para disputar no Campeonato Pernambucano, auxiliando no planejamento de rodagem de elenco. Também na Arena, o Timbu visitará o Santa Cruz no domingo (25), às 18h.



Jaguar

A equipe de Jaboatão dos Guararapes recebe o Náutico pressionada por resultados melhores no Estadual. O clube vem de uma importante derrota no confronto direto contra o Decisão, por 2 a 0, em Goiana.

Para tentar superar o Timbu, o Jaguar conta com alguns jogadores conhecidos do próprio clube alvirrubro. O atacante Léo Magoh, o meia Lelê e o volante Gil Mineiro são alguns atletas da equipe de fora da Capital com passagens pelo Náutico.

O destaque ofensivo da equipe vem sendo o zagueiro Paulo Miranda. O defensor é um dos artilheiros deste início de Pernambucano e já balançou as redes por duas oportunidades.

Ficha do jogo

Jaguar: Igor Leonardo; Medina, Nilson Júnior, Jackson e Guilherme Ferreira; Gil Mineiro, Leilson e Lelê; Erik Nascimento, Gabriel Dinamite e Léo Magoh. Técnico: Toninho Pesso.

Náutico: Muriel, Reginaldo, Índio, Wanderson e Yuri Silva; Wenderson, Ramon Carvalho e Dodô; Felipe Saraiva, Jonas Toró e Samuel Otusanya. Técnicos: Hélio e Guilherme dos Anjos.

Local: Arena de Pernambuco

Horário: 20h

Árbitro: Jose Woshington da Silva

Assistentes: Jose Romao da Silva Neto e Victor Matheus de Lavor Paes Barreto

Quarto Árbitro: Joao Pedro Garrido Da Silva

Transmissão: Canal Goat (YouTube)