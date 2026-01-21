Sport: Fábio Matheus negocia com clube da Série A e Leão anuncia contratação de Yago Felipe

O Sport anunciou nova contratação nesta quarta-feira (21) enquanto um volante da base negocia empréstimo para time da Série A

Sport: Fábio Matheus negocia com clube da Série A e Leão anuncia Yago Felipe (Fotos: Paulo Paiva/Sport | Divulgação/Novorizontino)

O mercado da bola segue agitando os dias no Sport. Perto de acertar a saída para um time da Série A, Fábio Matheus não está treinando com o time principal do time rubro-negro. Por outro lado, o Leão da Ilha anunciou a contratação do meia Yago Felipe, ex-jogador do Bahia, nesta quarta-feira (21)

Fábio Matheus, cria da base do Sport, retornou de um empréstimo ao Novorizontino no final de 2025. Ele fez parte da campanha na Série B que levou o clube paulista para a elite do futebol brasileiro no ano passado, disputando 29 partidas.

Segundo apurado pela reportagem do Diario de Pernambuco, o volante vai ser emprestado por um valor não revelado pelo clube. O GE afirmou que o time que busca a contratação do jogador é o Remo, também recém-chegado à Série A.

Yago Felipe chegando na Ilha

Yago Felipe foi anunciado, na tarde desta quarta-feira (21), pelo Leão da Ilha.

O meia, que está sem clube, disputou a Série A pelo Mirassol, emprestado pelo Bahia, em 2025. Yago participou da campanha surpreendente do clube paulista que garantiu vaga inédita para a Libertadores, entrando em campo 19 vezes e contribuindo com uma assistência.

