Davi Gabriel projeta disputa na lateral esquerda e reforça ambição em chegada no Sport

Davi Gabriel, lateral-esquerdo do Sport (Paulo Paiva/Sport Recife)

O lateral-esquerdo Davi Gabriel, de 28 anos, foi apresentado oficialmente pelo Sport nesta terça-feira (20) e falou pela primeira vez como jogador rubro-negro. Em coletiva, o atleta destacou o peso de vestir a camisa do Leão em um momento de reconstrução do clube.

Com formação dividida entre Nacional-SP, Grêmio Osasco e Fluminense, Davi acumula passagens por Oeste, Treze-PB, São Bernardo e América-RN, onde conquistou o título potiguar em 2025. No último ano, o lateral entrou em campo 37 vezes, mostrando regularidade e consistência antes de acertar com o Sport, que busca reagir após o rebaixamento à Série B.

Ao falar sobre o desafio de chegar ao clube em um cenário delicado e ocupar uma posição que teve como referência recente o lateral Igor Cariús, Davi reconheceu a responsabilidade, mas ressaltou o orgulho pela oportunidade.

"A gente fica um pouco apreensivo, mas feliz e honrado por essa oportunidade. O Igor teve a história dele e eu espero construir a minha com essa camisa, com essa torcida. Creio que chego com um DNA positivo para entregar muito a essa torcida, que é o que merece."

CHEGADA AO LEÃO

Davi também detalhou como foi o processo até a assinatura com o Sport e revelou a influência do empresário Léo Moura, ex-jogador do rival Santa Cruz, na decisão. Segundo o atleta, a grandeza do clube e a força da torcida pesaram de forma decisiva.

"Para quem não sabe, o meu empresário é o Léo Moura, e ele teve uma passagem aqui no rival (Santa Cruz). Ele me falou da força que era a torcida do Sport, então, quando tive essa proposta, ajoelhei e perguntei para Deus e, numa segunda-feira, meu coração se alegrou muito quando fiquei sabendo da proposta. Já sabia da grandeza do clube, da torcida, de tudo. Creio que não foi muito difícil aceitar quando se trata do Sport. Toda uma cidade é empenhada para fazer um clube desse grandioso. Espero fazer um grande ano com essa camisa."

COMPANHEIRO DE POSIÇÃO

Na lateral esquerda, Davi terá concorrência direta de Felipinho, que retorna ao Sport após período de empréstimo ao Criciúma. Os dois dividiram o vestiário na Série B e agora voltam a se encontrar na Ilha do Retiro. Para o novo reforço, a disputa tende a elevar o nível do setor.

"O Felipinho é um grande jogador, vai ser uma disputa muito sadia. Estamos treinando bem, e não vai ser bom não só para mim, e sim para o Sport, ter dois laterais na ponta dos cascos prontos para jogar. Espero que não só eu, mas ele também, faça um grande ano com essa camisa."