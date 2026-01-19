Lucas Lima e Lucas Kal acertam rescisão e deixam o Sport

Meia e volante chegaram a acordo com o clube rubro-negro e já estão livres no mercado

O meia Lucas Lima e o volante Lucas Kal em ação pelo Sport (Paulo Paiva/Sport Recife)

O Sport acertou as rescisões contratuais do meia Lucas Lima e do volante Lucas Kal, que não fazem mais parte do elenco rubro-negro. As saídas ocorrem em meio ao processo de reformulação do clube para a temporada 2026. A informação sobre a rescisão de Lucas Lima foi antecipada pelo ge e confirmada pelo Diario de Pernambuco.

Lucas Lima não aceitou a proposta de readequação salarial apresentada pelo Sport e, após negociação, chegou a um acordo para a rescisão em comum acordo nesta segunda-feira (19). O meia tinha contrato válido até o fim de 2026 e era considerado peça importante no planejamento esportivo do clube, mas se tornou um dos contratos mais elevados do elenco em meio ao processo de reestruturação financeira.

Contratado em janeiro de 2024, Lucas Lima disputou 101 partidas com a camisa do Sport, somando oito gols e 21 assistências. O jogador participou de campanhas na Série A e Série B do Campeonato Brasileiro, além da Copa do Nordeste, Campeonato Pernambucano e Copa do Brasil.

Mesmo com relevância no setor de criação, o alto salário (em torno de R$ 400 mil) pesou nas negociações. O clube propôs uma redução para cerca de R$ 300 mil, valor que não foi aceito pelo atleta. Livre no mercado, Lucas Lima desperta o interesse de clubes como Remo, Coritiba e Goiás, mas, até o momento, não há acerto.

Já o volante Lucas Kal, como antecipou o NE45 e confirmou a reportagem, também teve sua saída oficializada após acordo para rescisão de contrato, que era válido até o fim desta temporada. Fora dos planos do Sport para 2026, o jogador sequer chegou a se reapresentar para a pré-temporada, aguardando a definição contratual para dar sequência à carreira longe da Ilha do Retiro.

Contratado em agosto do ano passado, durante a última janela de transferências, Lucas Kal chegou ao Sport em meio à reformulação do elenco para tentar evitar o rebaixamento na Série A, objetivo que acabou não sendo alcançado. O volante atuou em 13 partidas pelo Campeonato Brasileiro, com uma assistência, e encerrou a competição como titular nas últimas 10 rodadas, após iniciar sua passagem no banco de reservas.

Os detalhes das rescisões de Lucas Lima e Lucas Kal devem ser comunicados oficialmente pelo Sport nos próximos dias, seguindo o padrão adotado pelo clube em outros casos recentes.