Sport x Decisão: onde assistir, escalações e horário da 4ª rodada do Campeonato Pernambucano

Chrystian Barletta, atacante do Sport ( Rafael Vieira)

O Sport volta a campo nesta quarta-feira (21) para encarar o Decisão, às 19h, na Ilha do Retiro. O jogo, válido pela 4ª rodada do Campeonato Pernambucano, marca o retorno do time profissional leonino às partidas oficiais. Essa volta acontece depois de três rodadas do Rubro-Negro utilizando a equipe Sub-20, que somou quatro pontos.

Será também o primeiro compromisso do técnico Roger Silva à beira do gramado com o Sport, após menos de um mês de preparação com o elenco à disposição. Doze anos depois de defender o Leão como atacante, o treinador retorna agora para liderar a reconstrução do clube em 2026.

Já o Decisão, adversário do Sport nesta noite, vem de vitória sobre o Jaguar no último sábado (17), a primeira no Campeonato Pernambucano. Prestes a encarar um dos candidatos ao título da competição, a equipe vai precisar surpreender fora de casa em busca do segundo triunfo.

SPORT

Enquanto o grupo Sub-20 atuava contra Jaguar, Retrô e Náutico, a rotina do elenco principal do Sport era de preparação intensa no CT José de Andrade Médicis. Porém, realizou apenas um teste de pré-temporada: foi derrotado por 3 a 0 pelo Botafogo-PB em jogo-treino, o que acendeu um alerta na torcida rubro-negra quanto ao time formado neste início de ano.

Para o duelo desta quarta, o comandante Roger Silva vai poder contar com atletas remanescentes da última temporada, jogadores que retornaram de empréstimo, reforços recém-chegados e outras dez peças das categorias de base que passaram a ser integradas ao elenco principal.

Ao todo, são 32 atletas que Roger possui à disposição no grupo. Porém, um deles não deve ir a campo contra o Decisão. Trata-se do volante Zé Lucas, que está em tratamento preventivo por causa de desgaste físico e será poupado de atividades de alta intensidade, ficando fora da estreia do time profissional no Pernambucano 2026.

"Conseguimos montar uma equipe competitiva, com a nossa cara, que vai lutar e brigar em todas as bolas, como é nossa essência, nossa identidade como clube. Estou feliz em poder reencontrar a Ilha. Espero que ela esteja cheia, com o nosso torcedor cheio de esperança", expressou o técnico Roger antes da partida.

DECISÃO

Até a rodada passada, o Decisão era o único time a perder nas primeiras partidas do Campeonato Pernambucano 2026, mas enfim conquistou os primeiros três pontos na vitória por 2 a 0 sobre o Jaguar. Uma atuação que agradou ao técnico Kinho Forgiarini.

Se a manutenção de uma base na escalação vinha acontecendo, agora, contra o Leão, com o time de Goiana vindo de um triunfo, a tendência é que isso também se repita. Diante de um adversário de maior poderio, a postura em campo é o que vale a pena ficar de olho. É contra o Sport que o Decisão fecha os duelos contra o Trio de Ferro, após ter sido derrotado por Santa Cruz e Náutico nas duas primeiras rodadas.

FICHA DA PARTIDA

SPORT: Halls; Matheus Alexandre, Ramon Menezes, Marcelo Ajul e Felipinho; Zé Gabriel, Pedro Martins (Dedé) e Max Alves; Chrystian Barletta, Gustavo Maia (Marlon Douglas) e Gustavo Coutinho. Técnico: Roger Silva.



DECISÃO: João Gabriel; Kauan Diego, Rael e Mateus Rodrigues (Victor Ramon); Kaio Bahia, Eder Monteiro e Ricardo Batista (Jonas); Fernando Portel, Mosquito (Pablinho) e Bambam. Técnico: Kinho Forgiarini.



Local: Ilha do Retiro, no Recife



Horário: 19h



Árbitro: Tiago Nascimento dos Santos (PE)



Assistentes: Dhiego Cavalcanti Pereira (PE) e Joao Henrique de Oliveira Lima (PE)



4º Árbitro: Pedro Victor Melo de Souza (PE)



Transmissão: Goat (YouTube)

