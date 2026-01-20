Sport chega a acordo para redução de dívida com o lateral-direito Aderlan

O acordo também assegura maior previsibilidade financeira ao Sport, em um momento de reorganização administrativa e orçamentária

O Sport confirmou nesta terça-feira (20) que chegou a um acordo com o lateral-direito Aderlan para a redução da dívida existente com o atleta. O passivo era referente a salários e outros débitos acumulados ao longo da temporada 2025.

Segundo o clube, o ajuste garantiu uma redução nominal superior a 20% no valor devido ao jogador de 35 anos, além de uma economia estimada em mais de 50% em relação ao cenário de uma eventual judicialização do caso. O acordo também assegura maior previsibilidade financeira ao Sport, em um momento de reorganização administrativa e orçamentária.

A equipe rubro-negra destacou que a composição foi resultado de uma avaliação criteriosa sob os aspectos jurídico, financeiro e de compliance, alinhada às boas práticas de governança e à preservação dos interesses institucionais do clube.

Aderlan tinha contrato com o Sport até o fim da última edição da Série A do Campeonato Brasileiro. Com a camisa rubro-negra, disputou 14 partidas, sem marcar gols ou distribuir assistências. Titular na maioria dos jogos, o lateral-direito disputou posição ao longo da temporada com Matheus Alexandre.



Confira a nota do Sport na íntegra

